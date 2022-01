Candidatos consideram prova desafiadora na reaplicação do Enem 2021

Em contraste com a menor circulação de pedestres e veículos nos bairros de Belém ao longo da tarde deste domingo (9), candidatos participaram da reaplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Realizaram a prova de Linguagens, Códigos e suas tecnologias, Redação e Ciências Humanas 18.340 candidatos. Além destes, mais 1.756 candidatos fizeram o Enem para Pessoas Privadas de Liberdade ou sob medida socioeducativa que inclua privação de liberdade. Ainda no meio da tarde, após a prova ter começado às 13h30, candidatos deixaram os locais do exame na capital paraense.

“Eu vim fazer prova hoje (9) porque iria fazer em novembro, mas o meu avô faleceu, de covid-19 e outras complicações. Eu não estava bem para fazer a prova, eu cuidava dela”, declarou Dannyela Stefanny, 24 anos, candidata do Enem visando ingresso no curso de Psicologia. Moradora de São Braz, Dannyela disse que “a prova foi puxada, com muito texto”. Sobre o tema da redação, “Reconhecimento da contribuição das mulheres nas ciências da saúde no Brasil", ela destacou que "foi interessante, fácil, mas como é um tema amplo, a gente tem que ter o maior cuidado para não se perder”.

Ivanildo Campos, 27 anos, busca por uma vaga em Tecnologia da Informação. O candidato mora no bairro de Águas Lindas, em Ananindeua, e como Dannyela Stefanny, fez prova na sede do IFPA na avenida Almirante Barroso com a Estrela, no bairro do Marco. “A prova foi meio difícil, mas eu estou confiante em conseguir uma boa nota”, destacou Ivanildo. Para ele, o tema da Redação foi “surpresa, mas deu para fazer”.

Solidariedade

Enquanto os candidatos prestavam exame, os pais aguardavam pelos jovens do lado de fora dos locais de prova. Este foi o caso de Maria do Socorro Ferreira, 53 anos. Ela permaneceu grande parte da tarde em frente à sede do IFPA,onde aguardou pela saída da filha de 25 anos, a candidata Laura Jossanny.

“Nós chegamos de Castanhal hoje cedo direto para a prova. A viagem foi de Van. A nossa programação é fazer a prova, e eu aguardar por aqui. Depois, vamos pernoitar em uma casa, com ajuda de uma amiga nossa e pretendemos voltar para Castanhal na segunda de manhã”, declarou Maria do Socorro.

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) informa que também foram registrados 6.986 participantes em todas as unidades da Federação que tiveram o pedido para reaplicação aceito e poderão realizar as provas em 9 e 16 de janeiro. “O balanço do primeiro dia de aplicação será divulgado nesta segunda-feira, 10 de janeiro”, repassou o Inep.

PPL

O Governo do Estado informou que, neste domingo (9), 1.707 mulheres e homens custodiados pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP) realizaram a prova do Enem PPL (Pessoas Privadas de Liberdade). O Inep divulgou antes da prova deste domingo que estavam aptos para o Enem PPL no Pará 1.757 pessoas privadas de liberdade ou sob medida socioeducativa que inclua privação de liberdade.

As provas foram aplicadas em 47 das 51 unidades penais do Estado. Para isso, foi determinado o cumprimento dos protocolos de saúde e segurança.