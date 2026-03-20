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Canal da Quintino é revitalizado e passa a atender 90 mil moradores em Belém

A área, antes conhecida pelo descarte irregular de lixo, foi requalificada e passa a ter nova função como espaço de convivência e uso coletivo

O Liberal
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A revitalização dos canais de Belém, pelo programa Viva Canal, agrega requalificação urbana, sustentabilidade e valorização do entorno (Thiago Gomes/ O Liberal)

Moradores dos bairros Batista Campos, Jurunas e Condor já podem utilizar o novo espaço do Canal da Quintino, entregue nesta sexta-feira (20), em Belém. A primeira etapa da revitalização contempla o trecho entre as ruas Padre Eutíquio e Apinagés e deve beneficiar cerca de 90 mil pessoas.

A área, antes conhecida pelo descarte irregular de lixo, foi requalificada e passa a ter nova função como espaço de convivência e uso coletivo. A intervenção faz parte do programa Viva Canal, que prevê a recuperação de canais urbanos com foco em melhorias no ambiente e no entorno.

Canal da Quintino

Entre as mudanças, estão a reorganização do espaço e ações voltadas à sustentabilidade, com o objetivo de reduzir impactos ambientais e melhorar as condições urbanas. A proposta também inclui medidas de urbanismo tático, estratégia que busca transformar áreas degradadas de forma rápida e com menor custo, priorizando o uso pela população.

A orientação para moradores é manter o espaço limpo e utilizar corretamente os pontos de descarte de resíduos, contribuindo para a conservação da área revitalizada.

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saneamento básico

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