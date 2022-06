Canaã dos Carajás ganha Usina da Paz com serviços de saúde, cidadania e lazer

O ato de entrega da sexta unidade da Usina da Paz foi realizado na manhã deste sábado (04), pelo governador do Pará, Helder Barbalho, e celebrou a chegada deste grande complexo multifuncional que busca levar diversos serviços de saúde, cidadania, qualificação profissional, lazer e esportes agora aos moradores do bairro Ouro Preto, em Canaã dos Carajás, na região sudeste do Estado.

Assim como nas outras UsiPaz, serão ofertados mais de 70 serviços gratuitos, como atendimento médico e odontológico, consultoria jurídica, emissão de documentos, cursos, capacitação técnica e profissionalizante; além de eventos e encontros da comunidade.

As inscrições para cursos e atividades esportivas serão feitas gradualmente e divulgadas nas redes sociais da Usina da Paz. Para realizar a inscrição, o morador precisa ir presencialmente à recepção da UsiPaz, com original e cópia dos documentos como RG, CPF e comprovante de residência.

A estrutura foi construída em um terreno de 15.000 m2 de área total. A unidade tem área construída de 4.950 m2. As obras geraram 130 postos de trabalho, realizadas pela mineradora Vale e executadas por empresas paraenses, por meio de um termo de cooperação com o Estado. As instalações são adaptadas para acesso de pessoas com deficiência (PcDs).



O prédio da Assistência tem um total de 25 salas, já o prédio da Usina conta com 37 salas. Esses ambientes são climatizados com sistema VRF moderno, que promove intensa renovação do ar.

A unidade conta com um campo de futebol, uma quadra de areia, um espaço para dojô e atividades culturais; piscina; salas de audiovisual e inclusão digital; atendimento médico e odontológico; consultoria jurídica; emissão de documentos; ações de segurança. E, ainda, ambientes para capacitação técnica e profissionalizante; espaço multiuso para feiras, eventos e encontros da comunidade. Também haverá espaços para cursos livres e de dança, robótica, artes marciais, musicalização e biblioteca.

"Estamos entregando a 6° Usina da Paz e chegando a Canaã dos Carajás com este equipamento público extraordinário que vai trazer muitos serviços para a população garantindo saúde, educação, empreendedorismo e fortalecendo as ações de cultura, esporte e lazer por meio dos órgãos do Governo, neste projeto que já tem transformado muitas vidas em nosso estado. Tenho certeza que aqui em Canaã dos Carajás não será diferente", afirmou o governador do Estado, Helder Barbalho.

A primeira-dama do Estado, Daniela Barbalho, a prefeita Josemira Gadelha e demais autoridades estaduais e municipais também estiveram presentes no evento.

Para o titular da Secretaria Estratégica de Articulação da Cidadania (Seac), Ricardo Balestreri, as Usinas da Paz estão se adaptando em formato de rede, agora para outras regiões do Estado. “Nós estamos levando avante a ideia de rede de usinas, dentro de um quadro de firmeza e responsabilidade, fazendo essa implantação de tal maneira que cada usina signifique muito para as comunidades onde elas estão implantadas. Agora a expansão para a região sudeste é significativa porque é um ensaio de outras expansões que o governo do Estado pensa em fazer”, informou Balestreri.

O pastor Daniel Alto, mora há 9 anos em Canaã dos Carajás e, após conhecer os espaços da UsiPaz, acredita na transformação social que o projeto vai trazer aos moradores. “Eu estou muito feliz por essa iniciativa porque dessa maneira a gente pode transformar vidas, a gente percebe pela estrutura e pela maneira como está sendo colocado que nós vamos ver isso acontecer”, afirmou.

Para a aposentada Beatriz Santos, a Usina da Paz vai estimular uma nova rotina aos moradores. “Eu acredito que, com a chegada da Usina da Paz, vai ter uma aproximidade maior das pessoas que vão poder aproveitar mais a vida, porque em uma estrutura dessa você aprende a viver também em comunidade e a ter expectativas mais a longo prazo. Está chegando em um ótimo momento”, comentou a moradora.

Serviço:

A UsiPaz Canaã dos Carajás fica localizada na Avenida D, S/N, ao lado da nova Câmara dos Vereadores, próximo a Avenida Weyne Cavalcante, no bairro Ouro Preto

Funcionamento: de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 22h; aos sábados, de 8h às 14h; e aos domingos, de 8h às 18h, funcionará de acordo com as demandas da comunidade e das secretarias e fundações para a realização de eventos.