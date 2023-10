Câmera flagra dentista agredindo colega por achar que ela estaria 'roubando' pacientes, no Pará

Imagens de um circuito de segurança registraram o momento em que uma dentista agrediu outra colega de trabalho na porta da clínica em que as duas trabalham em Canaã dos Carajás, no sudeste do Pará. O caso ocorreu na última terça-feira (10).

Conforme informações da Polícia Civil do Pará, a cirurgiã dentista teria agredido a colega por achar que ela estaria “roubando” pacientes. No vídeo, é possível ver o momento em que a agressora aguarda a vítima sair da clínica. Assim que a agredida sai na calçada, ela é atacada. Veja:

A agressora avança sobre a vítima, a empurra, segura pelos cabelos, joga ela no chão e desfere socos na região da cabeça. Em seguida, ela se afasta, mas volta e mostra o dedo para a colega, dizendo algumas coisas em direção à vítima. Em seguida, ela volta a empurrá-la e vai embora.

VEJA MAIS

Nos stories de seu perfil no Instagram, a dentista agredida disse que ainda “não entendeu” o porquê da violência. Ela também disse estar bem e agradeceu pelas mensagens de apoio recebidas.

Em nota, a clínica particular onde as duas trabalham repudiou o ocorrido e informou que afastou a agressora de seu quadro de funcionários e prestou solidariedade à agredida. “Repudiamos veementemente o recente incidente entre nossas colaboradoras. Esclarecemos que este evento é completamente contrário aos nossos valores. A agressora foi prontamente afastada”.

Em nota, a Polícia Civil do Pará informou que “foram registrados boletins de ocorrência pelas envolvidas no caso e que testemunhas serão ouvidas para esclarecer o fato”.