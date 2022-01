Cadastramento das famílias atingidas pelas cheias está sendo realizado em Marabá

O cadastramento das famílias atingidas pelas cheias dos rios Itacaiúnas e Tocantins, para recebimento do benefício de um salário mínimo (R$ 1.212), proveniente do Programa Recomeçar, do governo do estado, está sendo feito pela Defesa Civil Estadual e pelo Corpo de Bombeiros, no Carajás Centro de Convenções. Todos os cadastros feitos até sexta-feira (14), e realizados pelo município, serão repassados ao Governo do Estado. Na sede da Defesa Civil Municipal, na rua 7 de Junho, nº 1020, na Marabá Pioneira, está sendo feito o cadastro para as mudanças de famílias desabrigadas ou desalojadas. As informações foram divulgadas, nesta segunda-feira (19), pela Prefeitura de Marabá.

Para receber o benefício do Programa Recomeçar, as famílias devem se encaixar nos seguintes critérios: possuir renda familiar de até três salários mínimos, residir em imóvel que tenha sido direta e gravemente atingido por fortes chuvas que causaram deslizamentos, inundações, enxurradas e alagamentos. E, na manhã desta segunda-feira (17), a régua fluviométrica marcou 12 m e 96 cm acima do nível normal dos rios, o que representa uma elevação de 4 centímetros, em 12 horas.

No total, são 2.836 famílias atingidas pela enchente, nos bairros da Marabá Pioneira, Liberdade, Independência, Bairro da Paz, Novo Planalto, Amapá, Folha 33, Folhas, 6, 8, 14 e 25 e núcleo de São Félix. Dessas famílias, 640 estão nos abrigos, 1.384 em casas de parentes e amigos, 401 ribeirinhos, 411 ilhadas, que ficam no segundo piso dos imóveis e resistem em sair das residências. A previsão é que sejam realizadas somente, nesta segunda-feira, 460 mudanças.

A Prefeitura garantiu que nenhuma família desabrigada ficará sem realocação nos abrigos. A Defesa Civil continua a construção de espaços para atender as famílias. Já somam 18 os abrigos preparados para receber as famílias onde estão sendo realizados, diariamente, serviços de limpeza e distribuição de água, bem como a retirada de lixo nas áreas próximas aos abrigos e instalação de banheiros químicos. A Secretaria de Assistência Social continua a entrega das cestas básicas de alimentos, doadas pelo Governo do Estado. Neste final de semana, equipes do Extramuros da Secretaria Municipal de saúde realizaram ações de saúde que envolvem atendimentos médicos e de enfermagem, além de vacinação, distribuição de medicamentos com receita e orientações.