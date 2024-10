Boulevarte: festival de economia criativa lota o Porto Futuro

Neste domingo (20), a 6ª edição do Festival Boulevarte transformou o estacionamento do Porto Futuro, no bairro do Reduto, em um movimentado e colorido ponto de encontro da economia criativa da Amazônia. Pela primeira vez, o evento teve 16 horas de duração, o dobro das edições anteriores, atraindo uma multidão que lotou o espaço ao longo do dia e da noite. Com entrada gratuita, houve momentos em que a portaria precisou ser fechada devido a lotação do espaço, formando uma fila de espera para entrar no evento, principalmente durante a noite.

VEJA MAIS

Este ano o Boulevarte, que não acontecia desde 2019, devido à pandemia, contou com 15 atrações musicais, muitas escolhidas pelo público, distribuídas em dois palcos. Entre os destaques estavam Banda Fruto Sensual, Edilson Moreno e Lambada Social Club, que animaram o público até a meia-noite. “Foram cinco meses de muito trabalho para fazer isso acontecer, e a expectativa com certeza foi superada, fizemos de tudo para ter, e tivemos, a maior edição do Boulevarte desde sua criação”, disse Ney Messias, diretor artístico do festival.

A organização do evento estimou cerca de 10 mil pessoas passando pelo local ao longo do dia. Enquanto a reportagem de O Libera esteve no local, a movimentação de pessoas foi intensa. Enquanto do lado de fora do evento uma fila se formava com pessoas ansiosas para entrar, do lado de dentro, o clima era de festa. Um dos palcos recebia o DJ Márcio Lins, apresentador do programa ‘Bom Dia Pará’, que, junto com Leona Vingativa, tocava as marcantes do brega e também o 'treme' moderno para um público empolgado. Do outro lado, o Boi do Pavulagem organizava um mini arrastão, arrastando fãs e curiosos com seus chapéus coloridos com a estrela azul, marca do grupo.

A Vez da Economia Circular

Maria Galvão trabalha com moda sustentável desde 2018. Para ela, Belém precisa de mais eventos como esse (Cristino Martins)

Além das atrações musicais, mais de 60 stands espalhados pelo espaço mostravam ao público a força da chamada economia circular, modelo de produção e consumo que visa a reduzir a geração de resíduos e a poluição. Eram empreendimentos que variavam desde brinquedos tradicionais de miriti, brechós e até joias feitas de prata e cobre por empreendedores de diversas regiões do Pará. Entre os expositores estava Maria Galvão, criadora do brechó “Desapega de Vez” e integrante do coletivo “Bora Garimpar”. Ela, que trabalha desde 2018 com o brechó, destacou a importância de eventos como o Boulevarte para a moda sustentável.

“Trabalhar no e-commerce e no presencial é buscar novos clientes, não tem diferença nisso, é o que fazemos aqui e é o que fazemos na internet. Mas nossos eventos estão sempre atrelados a iniciativas culturais e é por isso que festivais como esse são tão importantes para a cidade, porque nosso princípio é a moda circular, que fala de sustentabilidade e consumo consciente, então precisamos de eventos assim para nos conectarmos com o público”, disse, enquanto atendia aos clientes.

Comidas Divinais

Eliana Ferreira e sua maniçoba divinal (Cristino Martins)

Ao longo do dia, as barracas de comidas típicas não deram trégua. Mesmo para quem não estava com fome, era impossível reisistir aos cheiros das mais variadas gostosuras amazônicas. Um dos stands mais movimentados foi o de Eliana Ferreira, cozinheira do Ver-o-Peso, famosa por sua maniçoba. “Belém precisa de mais festivais como esse, eu participo de uns cinco ou seis eventos desse nível por ano, mas precisamos de mais, as pessoas querem vir, dançar, comprar, comer, consumir de forma geral. Quando o assunto é comida, o consumo é ainda maior, então é importante para nós”, disse, em seguida falando sobre o segredo da sua maniçoba, a “mais elogiada do Ver-o-Peso". “Você percebeu que está bem adubada de maniva e bem macia? É um dos segredos, cozinho ela por mais de 20 dias e coloco bastante camarão. Quem prova, volta”, afirmou Eliana, enquanto dançava ao som do Lambada Social Club.

Para Ney Messias, diretor artístico do evento, a atmosfera de integração e troca marcou todo o evento, um esforço condizente com o trabalho para organizar o festival. Foram pelo menos cinco meses de trabalho para fazer o festival acontecer. “Um evento como esse gera cerca de 600 empregos diretos e indiretos. É uma estrutura grande, muito trabalho, mas tivemos incentivos importantes, alguns na reta final, que foram fundamentais para fazer acontecer. Posso dizer que superou as expectativas”, destacou Ney Messias, animado com a possibilidade de novas edições.

Arrastão do Pavulagem foi uma das principais atrações do evento (Cristino Martins)

Com o espaço do Porto Futuro lotado antes das 20h, a organização teve que limitar a entrada, liberando o acesso apenas conforme outras pessoas saíam, para garantir a segurança dos presentes. Ainda assim, quem conseguia entrar se juntava a uma multidão vibrante que aproveitava o evento até o fim. A expectativa para 2025 já começa a crescer entre público e expositores, que viram neste domingo o potencial de um festival cada vez maior.