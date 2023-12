Bispo Emérito Dom Azcona deverá deixar o Marajó até janeiro

O bispo emérito do Marajó, Dom José Luis Azcona Hermoso, deverá deixar a Prelazia do Marajó em janeiro, quando o novo bispo responsável, Dom José Ionilton Lisboa, chegará para assumir as atividades católicas da região. O motivo da saída de Dom Azcona ainda não é conhecido, mas a população marajoara tem protestado nas redes sociais, pedindo a permanência do religioso no arquipélago.

De acordo com informações da Prelazia do Marajó, o bispo emérito foi comunicado sobre a mudança por telefone pela Nunciatura Apostólica do Brasil, mas não recebeu mais detalhes, sobre o porquê da saída ou qual será seu destino. Uma nunciatura apostólica corresponde a uma embaixada do Vaticano em cada país, o que significa dizer que a determinação da saída de Dom Azcona vem da própria Santa Sé. Por conta da falta de mais informações, o religioso escolheu, por enquanto, não se manifestar sobre o caso.

Contudo, o padre José Antônio de Vasconcelos Farias, da Prelazia do Marajó, confirmou a informação, em nota. “Queridos paroquianos, diante das perguntas acerca da informação sobre a saída de Dom José da Prelazia do Marajó, devo dizer que, infelizmente, é verdade. Dom José recebeu um comunicado da Nunciatura Apostólica do Brasil, onde afirma que deve deixar a prelazia do Marajó. São essas as informações que tenho até o momento. Rezemos por nosso eterno pastor”, disse.

Em nota divulgada na tarde deste sábado (09), a Prelazia do Marajó disse que Dom José Luís Azcona recebeu do Sr. Núncio Apostólico, o pedido para não ter residência dentro da Prelazia do Marajó. “Não recebemos da Nunciatura, nenhuma notificação das motivações para tal pedido e nem mesmo detalhes. Apenas foi confirmado para nós, pelo próprio Dom José, o pedido do Sr. Núncio. Dom José Luís Azcona, nosso Bispo Emérito, sempre terá lugar em nossa Prelazia”, diz o comunicado.

A entidade disse ainda que aguarda informações da Nunciatura sobre sua decisão para entender melhor a motivação do pedido.

Histórico

Dom Azcona é conhecido pelo seu histórico combativo no Marajó. Há mais de 30 anos no arquipélago, luta pelos direitos humanos na região, em particular contra a exploração sexual infantil e tráfico de pessoas, e também na área ambiental. Por este motivo, já foi premiado, mas também já foi ameaçado de morte pelas máfias locais.

Nascido em Pamplona, na Espanha, em 1940, Azcona atua no Brasil desde 1985 e no Marajó desde 1987. Em 2009, suas denúncias sobre casos de pedofilia e exploração sexual de crianças e adolescentes no Marajó, envolvendo políticos e empresários, levou a Assembleia Legislativa do Pará a instaurar a CPI da Pedofilia.

Mais recentemente, o bispo emérito tem se manifestado contra o programa Avança Pará, do Governo do Estado. De acordo com Azcona, a ação não considera as reais necessidades do povo marajoara e é assistencialista, mantendo a população na pobreza e na dependência do Estado.