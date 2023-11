Belém e mais 3 municípios terão desligamento programado de energia a partir deste sábado (25)

Quatro municípios paraenses, dentre eles Belém, Ananindeua, Soure e Benevides, irão passar por desligamentos programados de energia, a partir deste sábado (25) até a próxima quinta-feira (30). Segundo a concessionária de energia, o serviço busca manter o bom desempenho do sistema e reduzir as ocorrências de falta de energia, além de possíveis acidentes. A iniciativa é comum e segue um cronograma pré-definido.

Os principais serviços prestados durante esse período envolvem substituições de postes e de componentes da rede; obras de expansão e melhorias; implementação de novas tecnologias; inspeções técnicas; entre outros. É importante lembrar que, nas áreas onde a manutenção será necessária, os clientes são avisados com antecedência para que possam se organizar.

Vale ressaltar que, para a segurança de todos, a orientação é de que ninguém deve mexer na rede elétrica durante o serviço, pois a energia poderá voltar antes do horário previsto. Em caso de atendimento de uma demanda emergencial, a manutenção programada poderá ser adiada temporariamente.

Confira as manutenções agendadas no período de 25 a 30 de novembro:



Belém

Bairro: Nazaré

Data: sábado, 25

Horário: 10h às 12h15

- Avenida Governador Magalhães Barata (lado par), entre a travessa Quatorze de Março e a avenida Alcindo Cacela.



Belém

Bairro: Campina

Data: domingo, 26

Horário: 8h30 às 14h30

- Travessa Padre Eutíquio (os dois lados), entre a avenida Almirante Tamandaré e rua Manoel Barata.

- Avenida Tamandaré (lado ímpar) e rua João Diogo, todas entre as travessas São Pedro e Padre Eutíquio.

- Travessa Campos Sales, entre as ruas Aristides Lobo e General Gurjão.

- Ruas: General Gurjão e Riachuelo, todas entre as travessas Frutuoso Guimarães e Padre Eutíquio.



Belém

Bairro: Marambaia

Data: terça-feira, 28

Horário: 8h10 às 9h40

- Avenida Dalva (lado ímpar), entre passagem Samaritana e rua Paulo Freire.



Belém

Bairro: Marco

Data: terça-feira, 28

Horário: 14h às 15h30

- Passagem Simeão, entre as travessas Doutor Enéas Pinheiro e Angustura.

- Passagem Fluminense, entre passagem Simeão e travessa Lomas Valentinas.



Belém

Bairro: Tapanã

Data: terça-feira, 28

Horário: 14h05 às 13h35

- Rua São Clemente, entre rua Irmã Adelaide e alameda Cinco.

- Alamedas: Três, Quatro, Cinco.



Belém

Bairro: Castanheira

Data: terça-feira, 28

Horário: 10h40 às 13h10

- Passagens: Boa Esperança e São José.



Belém

Bairro: Pedreira

Data: quarta-feira, 29

Horário: 8h30 às 14h30

- Avenida Visconde de Inhaúma (lado ímpar), entre a travessa Angustura e a travessa Barão do Triunfo.

- Travessa Barão do Triunfo (lado ímpar), entre avenida Visconde de Inhaúma e vila Estreita

- Vilas: União e Estreita.



Belém

Bairro: Pedreira

Data: quarta-feira, 29

Horário: 8h10 às 9h40

- Travessa Barão do Triunfo (lado par), entre as avenidas Pedro Miranda e Visconde de Inhaúma.



Soure

Bairro: Umarizal

Data: terça-feira, 28

Horário: 9h25 às 15h25

- Travessa Décima Quarta, da rua Décima Primeira até o final.

- Ruas: Décima Segunda e Décima Terceira, todas entre as travessas Décima Quarta e Décima Quinta.

- Travessa Décima Quinta, entre as ruas Décima Segunda e Décima Terceira.

- Travessa Décima Sexta, entre as ruas Décima Primeira e Décima Quarta.

- Rua Décima Primeira, entre as travessas Décima Quarta e Décima Seis.

- Ramal do Araruna

- Rua Décima Segunda, entre as travessas Décima Quarta e Décima Oitava.

- Alameda Nova Esperança, entre as travessas Décima Quinta e Décima Sexta.

- Rua Décima Terceira, entre as travessas Décima Quarta e Décima Sétima.

- Rua Décima Quarta, entre as travessas Décima Sexta e Décima Oitava.

- Travessa Décima Sexta, entre as ruas Décima Segunda e Décima Quarta.

- Travessa Décima Sétima, entre as ruas Décima Primeira e Décima Quarta.

- Travessa Décima Oitava, entre as ruas Décima Terceira e Décima Quarta.



Benevides

Bairro: Benfica

Data: quarta-feira, 29

Horário: 10h às 16h

- Travessa Manoel Carlos.

- Passagens: Fluminense, Monteiro Rodrigues.

- Alameda da Família

- Vila da Bola

- Passagem Maria Pantoja, entre a rodovia Br-316 e a avenida Independência.

Benevides- Murinim

Zona Urbana

Data: quarta-feira, 29

Horário: 10h às 16h

- Travessa São José, entre a avenida Martinho Monteiro e a rua Amélia Monteiro.

- Travessas: Manoel Carlos e Monte Sinai, todas entre a travessa São José e rua Boa Esperança.

- Toda a alameda Jericó, na travessa São José.

Ananindeua

Bairro: Coqueiro

Conjunto: Cidade Nova V

Data: quarta-feira, 29

Horário: 9h20 às 11h

- Passarela Um, entre a rua Arterial A-4 e a travessa We-28.

- Travessas: We-22 e We-23, todas entre a travessa Sn-18 e rua Arterial A-4.

- Travessas: We-24, We-25, We-26 e We-27, todas entre a travessa Sn-18 e a Passarela Três.



Ananindeua

Bairro: Coqueiro

Conjunto: Cidade Nova V

Data: quarta-feira, 29

Horário: 11h15 às 13h

- Travessa Sn-19, entre as travessas We-24 e We-29.

- Travessa We-25, entre Passarela Um e rua Arterial A-4.

- Travessas: We-26, We-27 e We-28, todas entre Passarela Um e travessa Sn-20.



Ananindeua

Bairro: Centro

Data: quinta-feira, 30

Horário: 14h às 15h30

- Travessa Santa Maria, entre passagem do Sol e rua Bom Sossego.

- Rua João Alves de Andrade, entre rua do Maguari e rua Bom Sossego.

- Rua Bom Sossego, entre rua Cláudio Sanders e travessa Santa Maria.



Ananindeua

Bairro: Maguari

Data: quinta-feira, 30

Horário: 8h10 às 9h40

Ruas: Terceira, Quarta,

- Rua Antônio Rodrigues, entre passagem Sueli e rua Bom Sossego.

- Rua Bom Sossego, entre travessa Santa Maria e rua Amélia Reis.

- Passagem Nova Itaituba, entre rua Bom Sossego e Nossa Senhora Aparecida.



Ananindeua

Bairro: Cidade Nova

Data: quinta-feira, 30

Horário: 10h30 às 12h

- Travessa We Cinquenta e Quatro e rua We Cinquenta e Cinco, entre as ruas Sn Vinte e Dois e Passarela III.​

- Rua We Cinquenta e Três.

- Rua da Cacimba

- Passarela II, entre as ruas: We Cinquenta e Três e We Cinquenta e Seis.

- Alameda Brasil.