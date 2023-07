Belém: 48 mil passageiros devem passar pela rodoviária neste 2º final de semana de julho

A expectativa de movimento no Terminal Rodoviário de Belém para este segundo final de semana de julho, é de 48 mil passageiros, entre embarques e desembarques. Esse volume representa 10% de aumento na quantidade de passageiros verificada no mesmo período de 2022. De acordo com o Sinart (Sistema Nacional Apoio Rodoviário Turístico), Mosqueiro é o destino mais procurado para este verão. Durante esta sexta-feira (7), o fluxo de pessoas é grande na rodoviária da capital, mas sem longas filas de espera nos guichês.

A professora Greice Meireles, de 40 anos de idade, viaja nesta sexta-feira para Mosqueiro com o filho de 12 anos e a sobrinha de 20. Ela escolheu viajar por meio da rodoviária porque avalia o micro-ônibus do terminal mais confortável que o ônibus convencional oferecido pela prefeitura na Praça do Operário. A educadora e a família esperam aproveitar o segundo final de semana de férias escolares em uma das refrescantes praias da ilha. “Escolhi Mosqueiro porque é o que cabe no meu orçamento, além de ser uma opção próxima da capital para mim, que precisarei voltar na próxima quinta”, diz ela.

A professora Greice Meireles vai aproveitar o final de semana em Mosqueiro. (Fernando Assunção/ Especial para O Liberal)

Entre sexta-feira (7) e domingo (9), 48 mil passageiros, sendo 16 mil embarques e 32 mil desembarques, devem passar pela rodoviária da capital. Além de Mosqueiro, Bragança, Marudá, Vigia, Curuçá e Salinópolis também estão entre os principais destinos do estado. Fora do Pará, Fortaleza (CE), Recife (PE) e São Luís (MA) são as rotas mais procuradas para este segundo final de semana de julho.

Espera por ônibus convencional chega a 1 hora

Já o auxiliar de serviços gerais Edvaldo Oliveira, 51, optou por viajar pelo ônibus convencional da prefeitura. Ele vai para Mosqueiro com a esposa e os dois filhos, de 5 e 6 anos. Para aproveitar o final de semana na ilha, o planejamento começou cedo. “Nos organizamos para estar 16h aqui e esperando por ônibus. Mas vale a pena, porque depois de uma semana de trabalho, a família merece aproveitar. Escolhemos Mosqueiro porque é perto e já volto no domingo por conta do trabalho”, afirmou.

Espera de ônibus para Mosqueiro demora cerca de uma hora. (Fernando Assunção/ Especial para O Liberal)

No ponto de ônibus localizado no bairro de São Brás, o fluxo é grande, mas também sem formação de longas filas. O transporte circula de meia em meia hora, de acordo com os veranistas que aguardam na fila.

Ambulantes esperam faturar

Entre os ambulantes de São Brás, a expectativa é de melhora a partir dessa semana. Segundo a dona Maria Jurineide, de 59 anos, que vende suco de laranja próximo ao ponto de saída para Mosqueiro, o final de semana passado e os primeiros dias desta semana foram de baixo movimento, mas registrou um aumento a partir de hoje. “Hoje já está melhor, mas a gente ainda espera que até o final do dia e também amanhã, o movimento aumente”, espera.