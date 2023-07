Verão 2023: confira a lista de itens essenciais para levar a praia durante as férias

Viajar no mês de julho já é um dos costumes do povo paraense. Nesse período de férias escolares, os comércios ficam lotados de pessoas em busca de roupas e acessórios para compor a bagagem. Por isso é preciso estar atento para lembrar de todos os itens essenciais para uma viagem divertida e, acima de tudo, segura. Mirian Garcia, que é vendedora, também destaca os itens que são prioridade quando vai viajar. Segundo ela, além do biquíni, sempre é importante também pensar nas crianças e fazer escolhas que tornem o passeio seguro para os pais e os filhos. “BIquini e bronzeador sempre. Mas também temos que levar boias e protetores labiais para as crianças. Além disso, levo suco, refrigerante e água para manter a hidratação, que é essencial para quem tem filhos. O verão tá com tudo, mas também temos que nos cuidar. Mesmo com a pressa para a viagem, temos que ficar atentas para não esquecer nada”, destaca Mirian.

Mirian Garcia (Imagem: Ivan Duarte)

Gisele Gomes, de 34 anos, é autônoma e relata que sempre opta por conforto ao preparar as malas antes de viajar para a praia. “O principal é uma mala de qualidade. Depois penso no biquíni, protetor solar e um shortinho mais leve. Faço essas escolhas porque a cada ano que passa sinto que fica mais quente, então prefiro roupas com tecidos mais leves. Dá para perceber que quase todas as pessoas que estão comprando as coisas para viagem aqui no comércio também estão fazendo essas escolhas devido ao calor”, declara Gisele.

Gisele Gomes (Imagem: Ivan Duarte)

A cozinheira Vânia Maria Carvalho também estava na escolha das peças que vai levar para Salinas, onde vai passar as férias. Segundo ela, itens de banho com a cor preta são a escolha principal. Além disso, sempre tenta se prevenir e deixar a mala arrumada com antecedência, para não correr o risco de esquecer os itens.

Vânia Maria Carvalho (Imagem: Ivan Duarte)

“Como os biquínis pretos absorvem o sol e bronzeiam mais rápido, vou levar uns cinco. Também já comprei umas cinco saídas de praia. Mas também já tenho um bom protetor para não ter insolação e ficar muito queimada. Bronzeador e óculos de sol já estão dentro da mala, assim como aquele kit que deixa os pelos do corpo bem loirinhos. Tudo o que der dentro da mala, eu vou levar. Muita água também também. Tento levar tudo aqui do comércio, porque quando chega lá é muito mais caro. Quero economizar o máximo que der”, afirma Vânia.

Quais itens essenciais para levar nas férias?

Organizar as roupas e itens adequados para as férias de verão, e ainda conseguir uma bagagem concisa, não é uma tarefa tão fácil. O Agente de viagens Ari Júnior Costa destaca quais os itens que devem ser prioridade na mala de quem vai aproveitar o veraneio. Segundo ele, as pessoas devem pensar nas atividades que irão fazer e, a partir disso, escolher as roupas mais adequadas.

“Óculos e boné não podem faltar. Camisa térmica pra quem não quer ficar com marca de sol. Quem vai passar a maioria dos dias na praia, precisa focar em looks mais leves, como biquínis, maiôs e complementos, como saídas, bolsa e chapéu”.

Quando se trata de saúde, Ari aponta que a proteção deve ser redobrada. “Não pode faltar protetor solar e produtos de skin. Quem vai passar muito tempo dentro de ônibus, é importante sempre levar água ou frutas, que mantêm a hidratação do organismo. É bom se divertir, mas sem deixar de se cuidar no verão. Uma viagem divertida é aquela onde você aproveita tudo e vive o momento, claro, com responsabilidade com sua vida e de quem está por perto. A alegria e diversão são perfeitos pra quem gosta de curtir uma boa viagem”, ressalta.

Itens que não podem faltar:

sandália rasteira;

tênis confortável;

boias;

chinelo;

protetor solar;

toalha de praia;

óculos de sol;

protetor labial;

chapéu;

shampoo;

condicionador;

creme hidratante para cabelos;

creme hidratante para corpo;

perfume;

desodorante;

escova e pasta de dentes;

escova de cabelos;

documentos para as crianças.