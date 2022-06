Bebê de 11 meses cai em fogareiro na zona rural de Bragança

Uma bebê de 11 meses caiu acidentalmente em um fogareiro, na última terça-feira (21), na vila de Bacuriteua, zona rural de Bragança, no nordeste paraense. A menina brincava perto do fogareiro enquanto a sua mãe cozinhava, e, sem ela perceber, a criança se aproximou do fogareiro e caiu dentro dele.

Nesse mesmo instante uma guarnição do 33º Batalhão da Polícia Militar (BPM) realizava ronda ostensiva pelo vilarejo e foi acionada pela mãe da bebê. De acordo com o coronel André, do 33º BPM, os militares realizaram os primeiros socorros e levaram a criança e a mãe para a UPA 24h de Bragança. “Foi um momento de tensão. A mãe estava desesperada quando nos abordou chorando e pediu ajuda para salvar a vida de sua filha”, disse o policial.

“Por causa do meu desespero não tínha conseguido socorrer minha filha sozinha, agradeço a ajuda da Polícia Militar”, disse aliviada a mãe da menina que não teve o nome divulgado.

Edson Lobo, coordenador da UPA de Bragança onde a criança foi atendida, reforçou o quanto foi importante a ajuda da Polícia Militar naquele momento difícil e parabenizou o trabalho da PM. A criança segue em observação na UPA.