Barcarena recebe lancha, coletes balísticos e autorização para construção da nova delegacia

Ordem de Serviço (OS) para construção da nova delegacia de Polícia Civil do município de Barcarena, no nordeste paraense, foi assinada na última sexta-feira (06). O governador Helder Barbalho foi à sede municipal para formalizar o ato e entregar uma lancha de 350 HP para o órgão de segurança estadual, além de 16 coletes balísticos ao órgão municipal de trânsito.

A obra na delegacia será iniciada ainda neste mês, com investimento de R$ 2 milhões - recursos do Fundo de Investimento da Segurança Pública (Fisp). Com um prédio totalmente novo e equipado, os servidores terão um ambiente mais adequado ao trabalho e a população terá muito mais comodidade no atendimento de suas demandas.

“Hoje estamos tendo a oportunidade de avançar para uma importante conquista de Barcarena, estamos recuperando uma agenda que o povo da cidade muito aguardava. Hoje estamos dando para o povo de Barcarena uma nova delegacia, assinando a Ordem de Serviço para que Barcarena tenha a mais moderna delegacia do Pará. A obra será iniciada imediatamente, e compõe o plano de segurança do Governo do Estado. A única forma que tenho de retribuir a confiança de vocês é entregando equipamentos públicos de qualidade para a população. Ser o governador mais votado do País também traz muitas responsabilidades. Além das obras, estamos reforçando o grupamento fluvial com uma lancha equipada para o combate às ilegalidades, um investimento de R$ 600 mil para policiar os furos e os rios. Quero que vocês saibam que a nossa obrigação é fazer um novo governo ainda melhor do que foi o primeiro”, afirmou o governador do estado, que cumpriu a agenda de trabalho no município ao lado do prefeito de Barcarena, Renato Ogawa.

Lancha e coletes

A lancha reforça o policiamento nos rios de Barcarena. A embarcação é completa e adequada para receber o efetivo que fará o trabalho a bordo, atendendo às demandas da população ribeirinha. A área de segurança ganhou ainda o reforço de 16 coletes balísticos, entregues pelo governador. A iniciativa integra a Política Estadual de Apoio aos Órgãos Municipais de Segurança Pública (PEOSP), publicada no Plano Estadual de Segurança Pública, cujo objetivo é aproximar e estruturar os órgãos municipais de trânsito que atuam de forma integrada com o Estado.

“Nós estamos trazendo à Barcarena mais segurança, construindo integralmente a antiga delegacia da cidade, para que a possamos dar mais conforto aos nossos servidores e atender à população. É uma obra de R$ 2 milhões. Também estamos entregando uma lancha condizente com a realidade de Barcarena, que tem um porto importantíssimo para o Estado. Além disso, contemplamos o órgão de trânsito de Barcarena com coletes balísticos, para que os agentes possam desenvolver suas atividades com segurança”, ressaltou o secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social, Ualame Machado.

Comandante-geral da Polícia Militar, coronel Dilson Júnior, destacou que a nova lancha “é um equipamento essencial para fazer o policiamento de ações preventivas e repressivas na região de Barcarena, especialmente porque ela tem áreas de rios e ilhas, e a pirataria é intensa aqui. Mas agora, com o reforço deste equipamento moderno, com motor novo, demonstra que o Governo do Estado tem uma atenção especial para essa região”.

Parceria

O prefeito de Barcarena, Renato Ogawa, ressaltou a importância da parceria entre Estado e Prefeitura para o desenvolvimento da cidade. “Quero lhe parabenizar pela conquista nas eleições, por ser o governador mais votado do Brasil. Tenho certeza de que isso tudo é reflexo do trabalho que Vossa Excelência fez pelo Pará. Desde 2019, quando assumiu o governo, Helder fez profundas transformações no Estado. Pegamos um Estado destruído na educação. Hoje quem vê o Estado, observa o quanto o governador tem feito para melhorar o Estado. Nós também já avançamos bastante na questão da segurança, com novos policiais e delegacias”.

Morador de Barcarena, o motorista José Correa disse que se sente mais seguro em saber que haverá uma nova delegacia na cidade. "A gente precisa muito. Precisava também dessa nova lancha que foi entregue. As áreas ribeirinhas sofrem muitos assaltos", acrescentou.

Comandante do 14º Batalhão sediado no município, Mauricio Santana afirmou que a embarcação chegou “em boa hora”, porque “recebemos muitas demandas de pirataria da Ilha das Onças, da Ilha de Trambioca, do furo do Arapari, locais que exigem esse tipo de policiamento e maior cobertura".