Barcarena oferta curso profissionalizante gratuito; saiba como se inscrever

A parceria entre Prefeitura de Barcarena e Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) oferta aos moradores do município, de forma gratuita, o curso de Operador de Logística Portuária. As inscrições ocorrem apenas nesta quarta-feira (15) na sede do Sistema Nacional de Empregos (Sine), na rua João Pantoja de Castro, n° 73, de 8h às 12h.

São 30 vagas destinadas às pessoas que moram em Barcarena-Sede, de 18 anos ou mais, e que estejam desempregadas. O curso tem duração de três meses e começa no dia 28 de junho, terminando no dia 6 de julho.

Para se matricular, os interessados devem levar documentos originais: RG, CPF, comprovante de residência e de escolaridade, que no mínimo, deve ser Ensino Fundamental.

As aulas serão realizadas pelo Senai na escola Maria Cecília na rua Laurival Cunha, no bairro Centro, apenas na modalidade presencial.

Para a secretária de Trabalho e Emprego de Barcarena, Bianca Vergolino, a meta é preparar a população para o mercado local. “O objetivo da gestão municipal é capacitar a população barcarenense para o mercado de trabalho, já que a nossa região possui muitos portos e demanda muita mão de obra nessa área. Então, nosso público alvo nesse é a população barcarenense” explicou.