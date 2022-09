Balsa que transportava gado naufraga em Alenquer; 20 animais morreram afogados; vídeo

Uma balsa que transportava bois vivos naufragou na tarde desta terça-feira (20) no Lago Uruxi, nas proximidades do município de Alenquer. Segundo informações da Marinha do Brasil, o naufrágio ocorreu sem vítimas humanas e sem poluição ambiental, no entanto, os 20 bois que estavam sendo transportados morreram.

A embarcação 'Aliança' ficou parcialmente submersa em uma região com reduzido tráfego fluvial. Há relatos e vídeos na internet que mostram os animais mortos sendo puxados à beira por populares. Segundo testemunhas, algumas pessoas cortaram os animais mortos na tentativa de aproveitar a carne como alimento.

Apesar das dimensões inferiores, muitas pessoas relembraram o naufrágio do navio Haidar, que afundou em outubro de 2015, no porto de Vila do Conde, em Barcarena. Na época, mais de cinco mil bois morreram e 700 toneladas de óleo foram despejadas no rio, no que se tornou uma da maiores tragédias ambientais do estado.

Ainda segundo informações da Marinha, uma equipe de Inspeção Naval foi destacada para o local do incidente em Alenquer, a fim de prestar auxílio. As equipes de resgate estão no local.

20 animais morreram afogados no naufrágio (Divulgação/ Marinha)

A Capitania Fluvial de Santarém informou que vai instaurar um inquérito para apurar as causas e circunstâncias do naufrágio.

A Marinha do Brasil pede a colaboração da sociedade para denunciar qualquer situação que possa afetar a segurança da navegação, a salvaguarda da vida humana no mar e vias navegáveis ou que represente risco de poluição ao meio hídrico, por meio do Disque Emergências Marítimas e Fluviais: 185.