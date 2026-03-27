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Avião cai em aldeia Kayapó no sul do Pará nesta sexta-feira (27)

Até o momento, não há registro de feridos

Da redação
fonte

O monomotor caiu na tarde desta sexta-feira (27) (Imagens: Fato Regional)

Uma aeronave de pequeno porte caiu na manhã desta sexta-feira (27) em uma aldeia da etnia Kayapó, no município de São Félix do Xingu, no sul do Pará. As informações iniciais apontam que não há feridos.

A ocorrência foi confirmada por um servidor Kayapó da Secretaria Municipal de Trabalho e Promoção Social (Semtemps), que relatou os primeiros detalhes do incidente para a reportagem do portal Fato Regional.

De acordo com informações preliminares, a aeronave havia se deslocado até a aldeia para buscar um paciente. No momento da decolagem, no entanto, ocorreu um incidente aéreo que resultou na queda do avião, provocando danos à estrutura da aeronave.

Até o momento, não há confirmação sobre as causas do acidente, nem detalhes sobre o estado do piloto ou de possíveis ocupantes. Apesar disso, os relatos iniciais indicam que ninguém ficou ferido.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento do Corpo de Bombeiros Militar do Pará, Força Aérea Brasileira (FAB), Polícia Civil e da Prefeitura de São Félix do Xingu. A reportagem aguarda retorno.

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acidente com aeronave
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