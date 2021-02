Avenida de Marituba deixa de ter dois sentidos

O trânsito na Avenida Engenheiro Fernando Guilhon, no Centro de Marituba, deixará de ter dois sentidos a partir desta segunda-feira (01).

A medida visa evitar as aglomerações que são causadas pelo duplo sentido no trânsito e pela movimentação de clientes nas agências bancárias e comércios da região.



A prefeitura também instalará tendas e cadeiras distanciadas na frente das agências bancárias de maior movimentação como a do Banco do Brasil,

localizada na Fernando Guilhon, entre as ruas 21 de Abril e rua Pedro Mesquita, e da Caixa Econômica, localizada na Fernando Guilhon entre a rua da Assembleia e a rua Cláudio Barbosa.



Atualmente, a Fernando Guilhon, uma das principais ruas do centro de Marituba, paralela à rodovia BR 316, possui dois sentidos e, a partir de segunda-feira, restará somente o sentido Belém-Castanhal.



Por causa das medidas restritivas determinadas pelo decreto, a Prefeitura de Marituba reuniu com os vários segmentos atingidos pelas mudanças com a finalidade de contar com o apoio da população.

Operações conjuntas entre a Polícia Militar, Civil, Guarda Municipal e Diretran estão sendo realizadas para fiscalizar do cumprimento das medidas.