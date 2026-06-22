Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Pará chevron right

Autoridades apontam que Hidrelétrica de Tucuruí não sofreu danos na estrutura por abalos sísmicos

Especialistas informaram que estrutura consegue resistir a tremores de até 9 graus na escala Richter

O Liberal
fonte

Órgãos garantiram que abalos sísmicos registrados em Tucuruí não abalaram as estruturas. (yelp)

A Usina Hidrelétrica de Tucuruí está segura e não teve nenhum comprometimento na estrutura por causa dos abalos sísmicos registrados na região. Essa foi conclusão apresentada durante uma reunião realizada na última sexta-feira (19), no gabinete do prefeito Alexandre Siqueira, com representantes de órgãos municipais, estaduais e federais, especialistas, instituições de pesquisa e representantes da Axia Energia, empresa responsável pela operação da usina.

O geofísico e sismólogo Lourenildo Williame Barbosa Leite, da Universidade Federal do Pará (UFPA), explicou que os tremores registrados em Tucuruí, com magnitudes de 1,3, 2,3 e 3,5 graus, são considerados de baixa intensidade. De acordo com ele, esse tipo de fenômeno pode ocorrer em regiões onde existem grandes reservatórios artificiais e é amplamente conhecido pela comunidade científica, não representando, por si só, risco à estrutura da barragem.

O representante da Axia Energia, Antonio Augusto Pardauil, alegou que a Usina Hidrelétrica de Tucuruí está entre as barragens mais seguras do mundo. De acordo com ele, a estrutura foi projetada para suportar terremotos entre 7 e 9 graus na escala Richter, magnitude muito superior aos tremores registrados na região. A usina passa por monitoramento permanente e conta com um Plano de Contingência alinhado ao Plano Nacional de Segurança de Barragens. A empresa colocou a equipe técnica à disposição para colaborar com os trabalhos do comitê e apoiar as ações de monitoramento.

O prefeito Alexandre Siqueira anunciou a criação de um comitê de crise responsável por acompanhar os estudos técnicos sobre a atividade sísmica na região, monitorar a situação e garantir que as informações sejam repassadas à população de forma clara, transparente e baseada em critérios científicos.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

abalos sísmicos

terremoto no pará

hidrelétrica de tucuruí
Pará
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM PARÁ

segurança pública

Operação Escudo Feminino prende suspeito de manter mulher em cárcere privado em Parauapebas

Resultado das três fases da operação reforça a atuação integrada das forças de segurança do Pará no combate à violência contra a mulher e amplia a proteção às vítimas em todo o Estado

22.06.26 19h05

AMAZÔNIA

Pará: projeto de centro cultural pretende impulsionar economia e educação ribeirinha no Baixo Acará

A arquiteta Maria Clara Mattar contou que o trabalho foi pensado para servir como modelo replicável em outras comunidades ribeirinhas da Amazônia

21.06.26 8h30

PRECÁRIO

Idoso que vivia em condições análogas à escravidão é resgatado em Terra Alta, no Pará

Trabalhador vivia em uma propriedade rural e não mantinha vínculo de empregatício

20.06.26 19h29

ILEGALIDADE

Carro com suspeita de placa clonada é apreendido na PA-124, em Salinópolis

O veículo foi identificado após o sistema de monitoramento do Detran registrar mais de 200 passagens

20.06.26 18h55

MAIS LIDAS EM PARÁ

GUERRA

Paraense de 23 anos é capturado na Guerra da Ucrânia por forças militares russas

Em vídeo divulgada pelo Exército da Rússia, o jovem de Castanhal Herik Ferreira Soares diz que foi enganado para ir à guerra

21.06.26 17h23

abastecimento

Bairros de Belém ficam sem água após tubulação ser atingida por maquinário de obra

Paralisação no abastecimento começou às 22 horas de sábado, segundo a Águas do Pará, que trabalha para solicitar o problema

21.06.26 12h15

IMPASSE

Mulher que vive há seis meses no Aeroporto de Belém tem viagem para o Panamá adiada

Nova viagem está prevista para agosto. Antes do embarque, ainda será necessário obter o visto e cumprir as exigências sanitárias estabelecidas pelo Panamá

22.06.26 14h16

Apreensão

Fiscalizações da Sefa apreendem carga de cerveja e 10 mil litros de gasolina no Sudeste do Pará

Carga de cerveja avaliada em R$ 290,9 mil seguia de Maceió para Manaus

22.06.26 11h31

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda