Aumento do nível de rios deixa Marabá em alerta

A Defesa Civil de Marabá, sudeste do Pará, está em alerta para o risco de enchentes devido ao aumento do nível dos rios Tocantins e Itacaiúnas, que atingiram 8,10 metros nesta segunda (22).

Segundo a Defesa Civil, o nível é considerado normal para o período do ano. No entanto, o volume de chuvas desde a última semana acendeu o alerta para quem vive nas proximidades da orla da cidade.

Em nota, a prefeitura de Marabá disse que a cidade está em alerta laranja, com risco de alagamentos e transbordamento de rios. Equipes foram enviadas para limpar bueiros e retirar lixo de canais, para minimizar os prejuízos e acidentes.

A Prefeitura pediu apoio da população para não jogar lixo ou entulhos nos canais e entrar em contato com as equipes de saneamento, que fazem a coleta do material.

Até então, segundo a prefeitura, não há registro de desabrigados ou desalojados. A gestão municipal disse também que monitora a situação para atuar em caso de necessidade.

Entenda os alertas da Defesa Civil:

Alerta amarelo:

As condições meteorológicas têm potencial de se tornarem perigosas.

Alerta laranja:

Situação meteorológica perigosa. Mantenha-se vigilante e informe-se regularmente sobre as condições meteorológicas previstas.

Alerta vermelho:

Situação meteorológica de grande perigo. Estão previstos fenômentos meteorlógicos de intensidade excepcional. Grande possibilidade de ocorrências com riscos danos materiais, integridade física ou até mesmo à vida humana.