Audiência pública discute fornecimento de energia no município de Anajás

No município da ilha do Marajó, uma audiência pública, organizada pelo Ministério Público do Estado do Pará (MPPA) debaterá o fornecimento de energia elétrica na região. A audiência será realizada no próximo dia 26 de abril, por meio da promotoria de justiça de Anajás. O objetivo da pasta é promover um diálogo participativo com a comunidade a respeito dos serviços de iluminação pública.

O encontro será sediado no prédio da Câmara Municipal de Anajás, localizado na avenida Barão do Rio Branco, com início marcado para às 8h. As inscrições dos interessados serão feitas presencialmente no local e a participação é livre, todos poderão questionar o tema em debate por escrito. Para garantir a manutenção do objetivo principal da audiência, a matéria em pauta, será lida após os debates. No encerramento do encontro, será apresentado pela coordenação a avaliação geral das contribuições obtidas com a audiência pública.

Entre os objetivos específicos da reunião mencionados no edital disponibilizado pelo MPPA, o órgão pretende compreender quais problemas relacionados à falta de políticas públicas, voltadas ao fornecimento de energia, afetam a comunidade. Assim como, identificar os caminhos possíveis para solucionar os problemas existentes a respeito do tema. O ministério também foca em ouvir cidadãos e consumidores para registrar suas demandas a partir de colaboração.