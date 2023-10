Ativista apresenta tecnologia da educação capaz de melhorar o desempenho de estudantes

Durante o Meetup StartUP Pará: Bootcamp GovTech, evento realizado pelo programa StartUP Pará, da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissional e Tecnológica (Sectet), do governo do estado, o jovem ativista de tecnologia e soluções para a área da educação João Felipe Amorim, de 19 anos, apresentou a tecnologia desenvolvida pela empresa dele que promete importantes avanços. O evento aconteceu nesta quinta-feira (26), no espaço da Agência Cop 30 do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae).

O objetivo do StartUP Pará é dar espaço para novas e criativas soluções que possam trazer melhorias e qualidade de vida do povo paraense. E com o Bootcamp GovTech, que é voltado à modernização e transformação digital do setor público, o governo espera aproximar empreendedores, impulsionar a inovação e buscar soluções para os desafios enfrentados pela administração pública.

O evento ofereceu um bate-papo com João Felipe Amorim, que falou sobre como a tecnologia pode ajudar a impulsionar a aprendizagem e o desenvolvimento educacional na região; Reinan Clayton Abreu, da Escola de Governança Pública do Estado do Pará (EGPA), que falou das políticas públicas na formação de líderes para o avanço social do estado; e Walter dos Santos, doutorando e mestre em Computação Aplicada, especialista em Gestão de Tecnologia da Informação e CEO da Inteceleri Tecnologia para Educação, que falou sobre como a tecnologia pode elevar o nível da educação básica no Brasil, com foco especial no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB). O público-alvo do evento foram empreendedores da iniciativa privada com ideias e soluções para a gestão pública.

(Cristino Martins/ O Liberal)

João Felipe Amorim ressaltou que a tecnologia pode ser empregada para impulsionar o desenvolvimento educacional na região. “Para conseguir um avanço aceitável e agradável da educação, é necessário que tenhamos dados confiáveis. O Pará hoje tem um problema muito grande com a gestão de dados. A minha empresa entregou uma solução que foca na entrega de business intelligence (inteligência empresarial). Então, se você quer mapear de forma aprofundada quais são os problemas e as soluções mais adequadas para esses problemas, é necessário que invista em dados e, principalmente, em dados confiáveis”, iniciou.

“Estamos produzindo hoje um aplicativo em que o aluno consiga ter a vida estudantil inteira na palma da mão, de forma extremamente acessível, que possa dar acesso ao seu desempenho, à sua frequência, aos feedbacks dos professores. Estamos criando uma inteligência artificial que consegue mapear as micro-habilidades em que o aluno precisa melhorar. Através disso, você consegue ter dados confiáveis e fazer com que o aluno se engaje, tenha notas melhores, aprendizado mais adequado e isso melhora diversos índices, desde a educação, a segurança, o lazer, o esporte… e melhora a vida da pessoa no geral. Essa é a principal mudança. Com o impacto educacional, impacta também o lado social e econômico”, explicou o jovem empresário.

De olho na COP 30, a convenção das Nações Unidas sobre mudanças climáticas, que acontecerá em Belém, em 2025, João Felipe Amorim destacou que, a partir da atenção internacional para a Amazônia, caberá à iniciativa privada apresentar “tecnologias que saiam daqui e mostrem que a Amazônia não é apenas ‘mato’, mas que daqui podem sair grandes empresas, grandes empresários e tecnologias. É uma forma de mostrarmos para o Brasil e o mundo que estamos preparados para receber a COP 30 e para cuidar bem da educação básica de qualidade”.