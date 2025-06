Assembleia de Deus de Santa Luzia do Pará comemora 65 anos

Uma sessão solene realizada na Câmara Municipal de Santa Luzia do Pará, no nordeste paraense, marcou o início da programação dos 65 anos da igreja Assembleia de Deus no quilômetro 47 da Pará Maranhão. Com projeto de autoria do vereador Zeca do Bento, a homenagem lotou as dependências da Casa Legislativa e teve como presidente o pastor Nelito Lopes.

“Estamos em festa, pois 18 de junho, é o dia que a Assembleia de Deus completa 114 anos no Brasil, e este movimento pentecostal começou aqui no estado do Pará, precisamente na nossa capital, Belém, onde a igreja avança a cada dia. E nós, aqui em Santa Luzia do Pará, estamos comemorando 65 anos de história, de muitas bençãos e vitória, na missão de levar a palavra de Deus aos nossos irmãos”, ressaltou.

A festa começou logo pela manhã com batismo nas águas na Vila Moroteua, seguida da sessão em homenagem aos 114 anos da Assembleia de Deus no Brasil e aos 65 anos de história no município, um grande culto de abertura no tempo central e o lançamento de um livro que conta a história dos 65 anos da igreja naquela cidade.

Dentro da programação, houve ainda um culto em ação de graças, com a participação de vários cantores e bandas da região, inclusive com atrações nacionais como o cantor e sanfoneiro Jairinho, o Homem da Sanfona, e também o cantor Gerson Rufino e banda.