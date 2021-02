Arquidiocese promove Carnaval com Cristo 2021

Começa nesta quinta-feira (11) a programação do Carnaval com Cristo 2021, organizada pela Arquidiocese de Belém. Para se evitar aglomerações, os eventos serão realizados até o dia 16 de forma online, com transmissão pelas redes sociais. Serão celebradas missas e haverá Adoração ao Santíssimo, orações, palestra e louvor, promovidos pelas paróquias, Movimentos e Novas Comunidades.

"O carnaval é um momento de experimentar a verdadeira alegria de estar na presença viva e real do amor de Deus, por meio da música, louvor e oração. O Carnaval marca o tríduo que antecede à Quarta-Feira de Cinzas (17/02), que inicia a Quaresma (17 de fevereiro a 28 de março), período que é recomendado a prática da penitência, caridade e jejum, momento para reflexão em preparação para Páscoa do Senhor (04/04)", ressalta a Arquidiocese.

Atrações

A programação começa com o evento "Enchei-vos", de 11 a 16, promovido pela Renovação Carismática Católica-RCC, responsável pela programação nas oito Regiões Episcopais da Arquidiocese de Belém, com transmissão pelo Facebook e Youtube.

A live desta quinta-feira (11) será na região São Vicente de Paulo, na Paróquia Santa Paula Frassinetti, de 19h as 22h. Na sexta-feira (12), na região Santa Cruz, na Paróquia Santa Teresinha da Amazônia, de 19h as 22h. Já no sábado (13), a programação ocorrerá a partir das 15h, na Paróquia Nossa Senhora da Conceição-Mosqueiro, região Nossa Senhora do Ó, e, às 19h, na Paróquia Nossa Senhora de Fátima, região Santa Maria Goretti.

No domingo (14), as atividades ocorrem a partir das 15h, na Paróquia São João Batista e Nossa Senhora das Graças, região São João Batista. À noite, a programação será na região Menino Deus, às 19h, na Capela Divino Espírito Santo.

Na segunda-feira (15) de carnaval, a programação ocorrerá a partir das 19h30, na região Coração Eucarístico de Jesus, na Paróquia Nossa Senhora do Bom Remédio, e, na terça-feira (16), será a vez da região Sant’Ana, a partir das 19h, na Catedral Metropolitana.

O Carnaval com Cristo 2021 contará com o evento da Comunidade Shalom, o "Alegrai-vos", de 13 a 14, a partir das 9h, com inscrição pelo site e transmissão pelo Facebook. Já a Comunidade Maíra promoverá o " Renovai-vos", de 14 a 16, com transmissão pelo Facebook .

Cristoval

No Oeste do Pará, a Renovação Carismática Católica de Santarém (RCC) promoverá de 12 a 16 deste mês o Cristoval 2021, todo online e com transmissão ao vivo pelas redes sociais e também pela Rádio Rural, emissora da Arquidiocese da região. O evento traz como tema o versículo bíblico “Coragem, eu venci o mundo” (Jo 16,33).

De acordo com o coordenador do Cristoval, Francinaldo Freire, organizar o Cristoval 2021 tem sido desafiador no contexto da pandemia. “Todos os anos, temos toda uma preocupação com a logística, infraestrutura, som, transmissão, local e muitos outros aspectos, mas este ano, mesmo não havendo tudo isso, para nós tem sido um grande desafio, ainda mais com o lockdown, pois nos preocupamos em organizar algo que seja com o mínimo possível de participantes e toda a segurança necessária por conta da pandemia”, assegura.

Serviço: Carnaval com Cristo 2021

Data: de 11 a 16 de fevereiro, pelas redes sociais

Renovação Carismática Católica-RCC: Facebook e Youtube

Informações: 3215-7001

Comunidade Shalom

Informações: 3353-9956

Comunidade Maíra

Informações: 98229-5413

Cristoval