Arquidiocese de Santarém retoma missas presenciais neste sábado (20)

Em documento assinado pelo arcebispo metropolitano, dom Irineu Roman, a Arquidiocese de Santarém publicou, nesta sexta-feira (19), uma nova atualização do protocolo de segurança arquidiocesano no contexto da pandemia da covid-19, estabelecendo, entre outras medidas, que as celebrações litúrgicas com a presença de fiéis podem ser retomadas neste sábado, 20. Essa retorno se dará de acordo com as determinações do Decreto Municipal n° 692/2021 - GAP/PMS, publicado em 18 de fevereiro de 2021.

“As celebrações litúrgicas (missas, celebrações da Palavra, adorações, novenas, terços, etc poderão ser retomadas com a participação presencial de fiéis, limitada a 40% (quarenta por cento) da capacidade do templo, desde que não ultrapasse o quantitativo de 200 pessoas, de acordo com o estabelecido no anexo I do Decreto Municipal”, diz o documento.

Vermelho

Como a Região do Baixo Amazonas segue com a classificação do bandeiramento vermelho, a Arquidiocese orienta em sua nova atualização que “as demais atividades: encontros pastorais, encontros de CEBs, catequeses, movimentos, formações, procissões, romarias, retiros e afins, permanecem suspensas, temporariamente, até que se determine o contrário.”

A partir de segunda-feira (22), voltam a funcionar em seus horários habituais a Cúria Metropolitana de Santarém, o Centro Arquidiocesano de Pastoral e as Secretarias das Paróquias e Áreas Pastorais, mas sempre obedecendo todos os protocolos e cuidados sanitários.