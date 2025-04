Arquidiocese de Santarém inaugura 1ª etapa da Fazenda da Esperança Ivair Chaves

No próximo sábado (5), a Arquidiocese de Santarém inaugura a 1ª etapa da Fazenda da Esperança Ivair Chaves, na comunidade de Boa Esperança. A programação inicia às 9h com acolhida dos convidados, e às 10h haverá Missa presidida pelo Arcebispo de Santarém, Dom Irineu Roman. Depois da celebração, ocorre a cerimônia de inauguração. Este momento celebrativo encerra com um almoço. Nesta iniciativa, também são parceiros o Ministério Público Estadual (MPE) e a Vara Criminal de Santarém.

A Fazenda da Esperança é uma comunidade terapêutica que atua no processo de recuperação de pessoas que buscam a libertação de seus vícios, principalmente do álcool e das drogas. “A Fazenda da Esperança é um presente de Deus para a comunidade que sofre com seus entes queridos que estão vivendo na dependência química, e um bem para a comunidade ao redor, pois levará benefícios para toda a comunidade”, afirma Luciano Figueiredo, responsável técnico e operacional da Fazenda da Esperança.

Atendimento humanizado

Hoje, no Pará, cerca de 500 famílias são atendidas pelas 9 unidades espalhadas no Estado. No Brasil, são 180 unidades pelo território, e a iniciativa está presente em mais de 26 países. Nas próximas etapas, em Santarém, haverá a construção de mais casas e a realização de oficinas de trabalho para acolher mais pessoas.

A instituição deverá atender homens que desejam se libertar de seus vícios por meio de uma convivência terapêutica. Eles devem passar o período de no máximo um ano na Fazenda sem usar nenhum medicamento, realizando somente atividades diversas, entre elas: padaria, marcenaria, horta, criação de galinhas poedeiras (criadas para a produção de ovos). Ou seja, por meio do serviço, os dependentes devem se libertar dos vícios. No entanto, caso o atendido queira, ele poderá ficar só alguns meses.

Quando estiver em pleno funcionamento, a Fazenda da Esperança na Arquidiocese conseguirá atender até 120 pessoas.

Construção em Santarém

A construção da Fazenda da Esperança deve acontecer em três etapas, esta primeira já atingiu 40%. No espaço também será incluída uma capela.

O terreno onde a Fazenda está sendo construída foi doado pelo empresário Ivair Chaves (in memoriam). Ele havia conhecido o trabalho da Fazenda da Esperança em outros locais do país, e percebeu a importância deste espaço de cura. O lançamento da construção foi realizado em junho de 2023.

Este processo de construção da Fazenda conta com ex-dependentes químicos que atuam voluntariamente na obra, é como uma forma de agradecimento por terem um dia conseguido sair dos vícios.

Origem

A Fazenda da Esperança foi idealizada pelo franciscano Frei Hans Stapel. O surgimento ocorreu em Guaratinguetá, interior de São Paulo, com funcionamento desde 1983. Ela atende homens e mulheres que voluntariamente desejam se libertar da dependência química.

O método de acolhimento contempla três aspectos determinantes cruciais para a recuperação do acolhido: trabalho, convivência e espiritualidade.

No mundo, a Fazenda da Esperança tem mais de 160 unidades estruturadas em mais de 28 países, nos continentes: América, Europa, África e Ásia. Só no Brasil, são mais de 105 comunidades, presentes em todos os estados.

No Brasil, a Fazenda da Esperança é registrada como comunidade terapêutica pela Resolução da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) RDC n° 29 de 30/06/2011, atendendo a Lei 12.101/2009 (Lei da Filantropia), a Política Nacional sobre Drogas, a Resolução do CONAD (Conselho Nacional de Política Sobre Drogas) n° 01 de 19/08/2015 e a Lei n°13.840 de 05 de junho de 2019.

Auxílio

O público interessado no acolhimento para a libertação de vícios pode entrar em contato pelo número (93) 98100-3131 - Padre Armstrong, responsável local.