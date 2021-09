Arcon divulga balanço de operação realizada na Semana da Pátria

A Agência de Regulação e Controle dos Serviços Públicos do Estado do Pará (Arcon-Pa) divulgou, nesta sexta-feira (10), o balanço das ações de fiscalização realizadas nos portos, terminais rodoviários e estradas, durante o feriado de Sete de Setembro, no Pará.

De acordo com o órgão, as equipes de plantão realizaram pelas estradas cerca de 650 abordagens, sendo aplicados 280 autos de infração com três apreensões de veículos irregulares. Durante as fiscalizações realizadas nos portos, 182 embarcações foram vistoriadas, sendo aplicados 27 autos de infração e 12 notificações.

O trabalho contou com apoio da Polícia Militar, Polícia Rodoviária Estadual, Vigilância Sanitária e Departamento de Trânsito do Estado do Pará (Detran).

Segundo o diretor de fiscalização da Arcon-Pa, Wildson Mello, em todas as infrações identificadas foram aplicadas as penalidades cabíveis. “As principais infrações observadas por nossos fiscais estão relacionadas ao transporte de passageiros com lotação acima do permitido, atraso no início da realização das viagens, supressão do horário, veículos operando fora da região em que possuem autorização para circular e negativa do direito à gratuidade”, detalhou.

A Arcon disponibiliza canais de atendimento da Ouvidoria aos usuários do transporte intermunicipal para denúncias e sugestões através do 0800 091 1717 ou pelo e-mail ouvidoria@arcon.pa.gov.br e ainda pelo aplicativo de celular “Ouvidoria Arcon-Pa”.