Aprenda a fazer a deliciosa crepioca de camarão com jambu

Que tal uma crepioca de camarão com jambu? A receita é destaque no Cozinha Tapajônica. O prato traz a potência da culinária regional, valorizando os itens que são sucesso no Pará.

A crepioca foi preparada pela cozinheira de “mão cheia”, apaixonada pela gastronomia regional, Ana Camila Reça, que iniciou a trajetória na culinária ainda na infância, ajudando no restaurante “Piracema” pertencente à família. “Fui me apaixonando pelos sabores, por cozinhar, desde então eu trabalhava fazendo pequenas coisas, fui observando tudo que faziam, sempre me arrisquei com comidas regionais”, afirma.

Ela conta que após 14 anos ajudando a família decidiu abrir o próprio negócio. Inaugurou o restaurante “Sabor do Pará”. Antes disso ela tinha um quiosque no formato de crepiocaria e tapiocaria. “Formulamos um cardápio com diversos sabores de comida paraense também”, contou.

A jovem empreendedora atualmente tem focado totalmente em um menu regional, onde tem ganhando espaço no mercado santareno.“A culinária paraense é magnífica, ela tem um sabor significante para as pessoas, minha família me ensinou tudo, desde a administração até a cozinha. Eu sou grata a minha vó por me ensinar. Ela sempre diz que tudo que fazemos tem que ser com carinho”, enfatizou.

Ana Camila revela que a cada dia se empenha mais no restaurante para que as pessoas tenham uma experiência única. “Eu tenho que me dedicar pra fazer tudo com muito carinho. Eu penso que devemos oferecer um lugar que as pessoas venham e se sintam mais a vontade, bater um papo entre amigos, em família e saborear da nossa culinária regional”, contou.

Chef Ana Camila apresenta a sua crepioca de camarão com jambu (Divulgação)

A cozinheira de “mão cheia” conta que a crepioca de Camarão e Jambu foi inspirada na ideia de fazer uma pizza sem glúten usando a massa de crepioca que é algo leve, sem deixar a regionalidade de lado

. “O toque do Jambu também que é bem conhecido no Pará, ele tem um tremor na boca, e camarão rosa deu um sabor maravilhoso na Crepioca, foi uma combinação perfeita”, enfatizou.

Ingredientes para a crepioca:

2 ovos

2 colheres de tapioca

4 fatias de queijo mozzarella

5 camarões rosa

5 tomates grape

2 porções de Jambu cozido (a gosto)

1 colher de chá de orégano e um fio de azeite

Massa: misture os 2 ovos e 2 colheres de sopa de tapioca e uma pitada de sal. Em seguida coloque em um recipiente que vá ao microondas.

Recheio : acrescente 4 fatias de queijo mozzarella, uma mão cheia do Jambu; 5 unidades de camarão rosa; 5 tomates grape, cortados ao meio, azeitonas em fatia, uma pitada de orégano e fios de azeite em cima da massa.

Depois de montada, leve ao microondas por 1 minuto e 35 segundos. Bom apetite!