Após dois anos, Cametá volta a homenagear Nossa Senhora do Pilar

Neste final de semana, a ilha de Curuçambaba, em Cametá, na região do Baixo Tocantins, voltou a receber o Círio de Nossa Senhora do Pilar, com procissões nas águas e em terra. A festividade já existe há 130 anos e nos últimos dois anos não foi realizada por causa da pandemia. A festa, que começou ainda na quinta-feira (14), vai seguir até dia 31 de julho com programação especial, círios marítimos e terrestres.

O Círio das Águas, como é conhecido na região, começou com a saída da imagem de Nossa Senhora do Pilar da comunidade Divina Misericórdia, em Cametá, a partir do 12h, com a missa do círio na Igreja de Santo Antônio. Em seguida, a imagem foi levada para uma balsa, acompanhada por dezenas de fiéis, aonde houve o encontro de todas as embarcações na Sagrada Familia, em Juruate. Finalizando o ritual nas águas, na frente da Vila de Curuçambaba foi recepcionada por Dom Zé Maria Chaves Reis, homenageada pelas crianças da Catequese vestidos de anjo. A procissão é embalada por orações, cânticos e homenagens no caminho. A mensagem principal passada pelo padre na missa inicial foi de novos tempos com os aprendizados que todos tiveram devido a momentos difíceis durante a pandemia.

Segundo a tradição cristã, o título de Nossa Senhora do Pilar tem origem há mais de 1900 anos. A tradição afirma ainda que aumentava cada vez mais na época a quantidade de cristãos que eram atraídos pelos milagres e pela pregação dos apóstolos. Porém, em perseguição contra a Santa Igreja, muitos cristãos eram presos, torturados e mortos pelos judeus. Mas a fé sempre resistia.

Confira a programação completa do Círio de Nossa Senhora do Pilar, em Cametá:

15/07 Círio Rodoviário

16/07 Círio Fluvial ou Círio das águas

17/07 Círio Terrestre

24/07 Círio das Crianças

31/07 Missa dedicada a Nossa Senhora do Pilar, Leilão Bingao Recírio.