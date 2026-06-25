Apagão atinge Baixo Tocantins e Marajó após falha em sistema

Um apagão atingiu moradores de diversos municípios do Baixo Tocantins e Marajó, incluindo cidades como Abaetetuba, Barcarena e Ponta de Pedras, na tarde desta quinta-feira (25). A interrupção no fornecimento de energia elétrica teve início por volta das 14h18 e foi causada por uma falha no sistema de transmissão que abastece a área de Vila do Conde.

Segundo a Equatorial Pará, distribuidora de energia elétrica na região, o problema foi identificado na rede de transmissão, cuja operação é de responsabilidade da empresa AXIA. A concessionária esclareceu que a falha não estava em sua estrutura de distribuição, mas que acompanhava o caso.

Normalização e Acompanhamento

A Equatorial Pará informou que acompanhou a ocorrência por meio do Centro de Operações Integradas (COI), mantendo contato direto com a transmissora para a resolução do problema. O serviço de energia foi totalmente normalizado às 15h03 desta quinta-feira (25), após a recomposição integral do fornecimento.

Causas sob Investigação

Durante o período de interrupção, equipes técnicas acompanharam a ocorrência enquanto a AXIA trabalhava na recomposição do sistema. As causas da falha ainda estão sendo investigadas.

Canais de Atendimento

Moradores que ainda tiverem dúvidas ou precisarem de atendimento sobre a ocorrência podem entrar em contato pelos canais oficiais da Equatorial Pará:

Assistente virtual Clara, pelo WhatsApp (91) 3217-8200;

Site da Equatorial Energia;

Aplicativo Equatorial Energia;

Central de Atendimento pelo telefone 0800 091 0196.