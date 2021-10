Após recomendações, MPF aponta avanço na vacinação de ribeirinhos de quatro municípios do Pará

O Ministério Público Federal (MPF) comunicou nesta terça-feira (05) que, após ter emitido recomendações, houve avanço na vacinação anticovid-19 de comunidades ribeirinhas dos municípios de São Geraldo do Araguaia, São João do Araguaia, Itupiranga e Nova Ipixuna, localizados na região sudeste do Pará.

Segundo o órgão federal, havia notícias de que essas cidades não estavam dando prioridade à população que mora às margens dos rios amazônicos. Esse grupo populacional é considerado prioridade pelo plano nacional de imunização em virtude de sua situação de vulnerabilidade.

Depois de receber denúncias de atraso na vacinação dos ribeirinhos e outras comunidades tradicionais, o MPF em Marabá enviou ofícios às prefeituras de São Geraldo do Araguaia, São João do Araguaia, Itupiranga e Nova Ipixuna, para que apresentassem informações sobre o andamento do plano de imunização nessas localidades. Após a coleta de informações, o MPF emitiu recomendações a todas as cidades e também à Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), para assegurar a prioridade dos ribeirinhos.

As recomendações pediam que os municípios adotassem as providências necessárias para efetivar a vacinação dos povos e comunidades tradicionais ribeirinhas, mesmo que os municípios definissem que essa priorização ocorresse de forma paralela à administração de doses por faixas etárias. Também foi recomendado que os dados da imunização de ribeirinhos fossem corretamente informados no site mantido pela Sespa sobre o tema, o vacinômetro.

Respostas

"Em resposta às recomendações do MPF, os municípios de São João e São Geraldo do Araguaia informaram que implantaram o plano operacional para contemplar os ribeirinhos, com ações de imunização em várias comunidades; em Nova Ipixuna, a prefeitura informou que deslocou equipes de saúde para as comunidades para fazer busca ativa para a vacinação prioritária contra a covid-19; em Itupiranga, o Conselho Municipal de Saúde comunicou o acatamento da recomendação e a priorização dos ribeirinhos e comunidades tradicionais", detalhou o PMF.

Recomendações

Recomendações são instrumentos do Ministério Público que servem para alertar agentes públicos sobre a necessidade de providências para resolver uma situação irregular ou que possa levar a alguma irregularidade. O não acatamento infundado de uma recomendação, ou a insuficiência dos fundamentos apresentados para não acatá-la total ou parcialmente pode levar o MP a adotar medidas judiciais cabíveis.