Gato foge após se assustar com fogos de artifício na virada do ano

As festas de final de ano são pura alegria e diversão para as pessoas, porém este momento também pode oferecer muitos riscos aos animais de estimação. Fogos de artifícios, enfeites pequenos, fios elétricos, plantas de plásticos e vasos são apenas algumas causas de acidentes domésticos envolvendo o pet.

Gatos são explorados natos e o cuidado deles requer uma cautela redobrada. A comemoração do réveillon assustou o felino Woody, de um ano e cinco meses, que desapareceu no último sábado (2), em Ajuruteua, a 36 quilômetros da cidade de Bragança, nordeste do estado do Pará.

O único animalzinho de estimação da autônoma Gabrielly Almeida, de 20 anos, foi visto pela última vez perto dos restaurantes localizados na praia de Ajuruteua. Mesmo percorrendo há dois dias o possível trajeto de Woody, a dona, os amigos dela e familiares, com quem Gabrielly foi passar a virada do ano, ainda não conseguiram encontrá-lo.

Animação de estimação desaparece após se assustar com fogos de artifício na virada do ano

A autônoma relata que o felino não é acostumado a ficar solto pelos lugares, apesar de ser o quarto ano que Woody viaja com a família de Gabrielly. Pensando no maior conforto a ele, a divisão dos quartos favoreceu um dedicado somente ao animal de estimação para que a autônoma pudesse cuidar dele. Mas, em um momento de descuido, Woody fugiu.

“O banheiro da casa é dentro do quarto em que eu estava. Meu pai teve que voltar para Belém para trabalhar e, precisou usar o cômodo que ficava dentro do quarto. Ele saiu e não fechou a porta direito, foi nessa hora que ele [Woody] saiu. Como nós estávamos dormindo, ninguém viu e o meu pai já tinha saído”, explica a autônoma.

A partir do momento que Gabrielly sentiu falta do animalzinho, iniciou-se uma busca constante pelo paradeiro de Woody. Ela conta que ainda pela manhã do último sábado, algumas pessoas viram ele passeando por perto de alguns restaurantes na praia. Quatro pessoas confirmaram que Woody foi visto sendo levado por um senhor de idade que o fez carinho e percebeu que ele era manso.

Cartazes já foram espalhados pela cidade por amigos e familiares da autônoma. No entanto, o felino segue desaparecido. Gabrielly diz que apesar de estar desesperada, por nunca não ter ficado tanto tempo longe de Woody, segue esperançosa que irá encontrá-lo.

“Ele [Woody] é um filho para mim. Sou muito apegada a ele. Quando, às vezes, eu saio de casa, por dois dias ou viajo pra algum lugar, ele sente a falta. A minha mãe é muito apegada a ele também. Só vamos embora se for com Woody nos braços”, afirma a autônoma.

Ajude encontrar Woody:

O felino Woody, de um ano e cinco meses, tem os pelos brancos, traços amarelados no rosto e o rabo amarelo. Ele foi visto pela última vez na rua Francisco Neto, em Bragança, próximo ao Hotel Fazendinha, em Ajuruteua.

As pessoas que tiverem informações podem ligar para o contato de Gabrielly Almeida ou para o telefone da mãe dela, Lena Almeida.

SERVIÇO:

(91) 99285-2660 - Gabrielly Almeida

(91) 99301-0675 - Lena Almeida