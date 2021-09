Ananindeua segue sem vacinação anticovid-19 nesta terça

Nesta terça-feira (21), o município de Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém, segue sem vacinação contra a covid-19. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde de Ananindeua (Sesau), por enquanto, não há agendamento para aplicação de 1ª nem 2ª doses.

"Não haverá calendário de vacinação com a primeira e segunda doses do imunizante contra a Covid-19 nesta terça-feira (21). A divulgação do calendário vacinal, com o chamamento do público alvo é realizada nas redes sociais oficiais da Prefeitura, e sempre ocorre à medida que novas doses chegam do município", pontuou.

No último sábado (18), o município aplicou a 1ª dose em pessoas de 37 a 40 anos completos. Foi a oportunidade para grupos remanescentes, ous seja, pessoas que perderam, por algum motivo, a primeira oportunidade de imunização.

Balanço

De janeiro até o momento, 488.893 doses já foram aplicadas na população de Ananindeua, sendo 301.904 pessoas já tomaram a primeira dose (D1) e 185.989 mil completaram o esquema vacinal, recebendo também a segunda dose (D2) do imunizante.