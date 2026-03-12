Capa Jornal Amazônia
Aluno paraense é selecionado para representar o Brasil na Olimpíada Europeia de Física

Eyke Cardoso, de Ourilândia do Norte, já conquistou cerca de 70 medalhas em olimpíadas científicas

Aluno paraense é selecionado para representar o Brasil na Olimpíada Europeia de Física. (Foto: Divulgação)

O estudante paraense Eyke Cardoso, natural do município de Ourilândia do Norte, no sul do Pará, foi selecionado para representar o Brasil na Olimpíada Europeia de Física. O evento será realizado na Suécia entre os dias 12 e 16 de junho.

A classificação foi conquistada após o destaque do jovem no Torneio Brasileiro de Física, realizado em João Pessoa, evento que reúne alguns dos principais talentos do país na área.

Aluno paraense é selecionado para representar o Brasil na Olimpíada Europeia de Física. (Foto: Divulgação)

A trajetória de Eyke em olimpíadas científicas é marcada por resultados expressivos. Ao longo da vida escolar, ele já conquistou cerca de 70 medalhas em diversas competições do conhecimento.

Entre os principais destaques estão medalhas de ouro na Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP), na Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica (OBA), na Olimpíada Brasileira de Foguetes (OBAFOG), na Canguru de Matemática e na Olimpíada Latino-Americana de Astronomia e Astronáutica (OLAA). Nesta última, ele também conquistou medalha de ouro representando o Brasil.

Para o diretor regional da instituição, Gustavo Bicho, o desempenho do estudante reflete não apenas dedicação individual, mas também o potencial dos jovens da região. Segundo ele, a trajetória de Eyke demonstra que alunos do interior do Pará podem alcançar grandes resultados em competições científicas internacionais quando recebem incentivo e acreditam em seu potencial.

A classificação para a Olimpíada Europeia de Física representa mais um marco na trajetória do estudante e se tornou motivo de orgulho para o município de Ourilândia do Norte e para todo o estado do Pará.

 

