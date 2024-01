Água Pará: moradores de Capitão Poço podem se cadastrar em programa que paga conta de água

Moradores do município de Capitão Poço, nordeste do Pará, podem se cadastrar até o dia 21 de janeiro no programa Água Pará, que paga a conta de água de famílias de baixa renda e vulnerabilidade social com até 20m³ (20 mil litros de água). A caravana é realizada pela Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa) no auditório da Secretaria Municipal de Assistência Social, em Capitão Poço. A ação irá percorrer também os municípios de Ananindeua e Vigia de Nazaré.

A Caravana do Água Pará vai percorrer o município de Ananindeua, no dia 27 de janeiro de 08h às 13h, na Passagem Iracema, nº 57, bairro do Una. Próximo a UBS do Una; e em Vigia de Nazaré, entre os dias 01 e 04 de fevereiro, de 8h às 12h e 14h às 17h, no Ginásio Manoel Corrêa Cardoso Soia. Av. Marciolino Cardoso- s/n, bairro Santa Rita.

Como ser beneficiário?

Para ser beneficiado, é necessário ter inscrição no CadÚnico e o registro da conta de água com a mesma titularidade de CPF. Para as famílias com registro no CadÚnico, basta comparecer até um dos polos com os seguintes documentos: originais e cópias do RG e CPF, uma conta da Cosanpa (se já for cliente), comprovante de residência, cartão do programa Auxílio Brasil ou resumo do CadÚnico.

De acordo com Robson Querino, coordenador do Água Pará: “Nós chamamos de Caravana Água Pará, onde a gente está percorrendo todo o estado. O cliente fica isento desse pagamento até setembro de 2024, podendo ser prorrogado por mais 12 meses. Para isso o cliente tem que vir aqui com a gente, com seus documentos para gente verificar se ele tem direito a esse programa”.

O programa foi lançado em 2021 e já beneficiou quase um milhão de pessoas pelo programa do Governo do Pará, que garante o pagamento, no período de dois anos, das contas de água para que a população em situação de vulnerabilidade, receba água tratada e garanta qualidade de vida.

Serviço:

Para mais informações sobre o programa Água Pará, entre em contato com os números abaixo, de segunda a sexta-feira, das 08h às 17h: (91) 98625-0636 / (91) 98547-6012 / (91) 98541-1585 / (91) 98624-5337

Caravana Água Pará em Capitão Poço

Dia: 18, 19, 20 e a 21 de janeiro

Horário: 8h às 12h e 14h às 17h

Local: Auditório da Secretaria Municipal de Assistência Social. Trav. 23 de dezembro, ao lado da Igreja Matriz.

Caravana Água Pará em Ananindeua

Dia: 27 de janeiro

Horário: 08h às 13h

Local: Passagem Iracema, nº 57, bairro do Una. Próximo a UBS do Una.

Caravana Água Pará em Vigia

Dia: 01, 02, 03 e 04 de fevereiro

Horário: 8h às 12h e 14h às 17h

Local: Ginásio Manoel Corrêa Cardoso Soia. Av. Marciolino Cardoso- s/n, bairro Santa Rita.