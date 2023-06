Cosanpa amplia áreas com falta de água nesta terça-feira (13/06); veja quais

A Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa) ampliou, nesta terça-feira (13), as áreas que seguirão sem água, em Ananindeua. O fornecimento foi interrompido na noite de hoje (13/06), por volta das 22h e segue sem abastecimento até a manhã da quarta-feira (14). De acordo com a Cosanpa, a medida é necessária para uma manutenção da estrutura.

Entre os residenciais e conjuntos afetados estão:

Catavento, Anita Gerosa, Ville France, Paulo Fonteles I e II, Viver Ananindeua, Bem Viver, Vitória Maguari, Portal do Aurá I e II, Juscelino Kubitscheck, Tancredo Neves, Ulisses Guimarães, Clodomir de Nazaré, Res. Eco Independência, Res. Pleno, Res. Campo Grande e Res. Itaoca.

Em Ananindeua, as áreas afetadas são:

Cidade Nova 1;

Cidade Nova 2;

Cidade Nova 3;

Cidade Nova 4;

Cidade Nova 5;

Cidade Nova 6;

Cidade Nova 7;

Cidade Nova 8;

Cidade Nova 9;

Guajará 1;

Guajará 2;

Os serviços serão retomados de forma gradativa. As informações foram repassadas nas redes sociais oficiais da companhia.

Além de Ananindeua, outros municípios também seguirão com o fornecimento interrompido, como é o caso de Marituba. A Cosanpa disponibilizará caminhões-pipas para diminuir os impactos no bairro.

Santa Maria

Castanhal