Cosanpa inicia recadastramento do programa social 'Água Pará'

A Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa) realiza de 19 a 30 de junho o recadastramento das famílias atendidas pelo programa social "Água Pará". Para que a atualização cadastral seja realizada com sucesso, os beneficiários devem ficar atentos ao prazo e se dirigir até uma unidade de atendimento presencial da Cosanpa, com a documentação necessária: conta da Cosanpa, CPF, RG, Cartão do Programa Bolsa Família ou folha resumo do CadÚnico.

Os endereços das lojas de atendimento da Cosanpa estão disponíveis no site da Companhia.

O programa social garante o pagamento, no período de dois anos, das contas de água de famílias que registram um consumo médio mensal de até 20 metros cúbicos (20 mil litros de água) para que a população em situação de vulnerabilidade, receba água tratada e garanta qualidade de vida.

"O recadastramento acontece em todo o Estado para que atualizemos os dados dos beneficiários e assim o sistema esteja devidamente correto, mas ressaltamos que, quem não corrigir as suas informações, não significa que perderá o beneficio. Nosso objetivo é estar em contato com as pessoas que já tenham pendências sem seu cadastro feito anteriormente, pois se cruzarmos os dados e aparecer inconsistência, como, por exemplo, uma data de nascimento incorreta, aí sim poderão perder o benefício", disse Robson Querino, coordenador operacional do programa.

'Água Pará'

O programa de transferência "Água Pará" foi implantado em setembro de 2021, e segue transformando ainda mais a vida da população, beneficiando famílias com o custeio da conta de água. O Governo do Pará garante o consumo de até 20 metros cúbicos (equivalente a 20 mil litros de água) por mês e os beneficiados recebem as contas quitadas.