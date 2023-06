Bairros de Ananindeua e Marituba vão ficar sem água nesta terça-feira (13/06); saiba quais

Moradores de diversos bairros de Ananindeua e Marituba, na Região Metropolitana de Belém, terão o fornecimento de água interrompido a partir desta terça-feira (13) e seguem até quarta-feira (14) sem abastecimento. De acordo com a Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa), a medida é necessária para uma manutenção da estrutura. Não há informações sobre o horário para a pausa no fornecimento.

Em Ananindeua, as áreas afetadas são:

Cidade Nova 1;

Cidade Nova 2;

Cidade Nova 3;

Cidade Nova 4;

Cidade Nova 5;

Cidade Nova 6;

Cidade Nova 7;

Cidade Nova 8;

Cidade Nova 9;

Guajará 1;

Guajará 2;

Os serviços serão retomados de forma gradativa. As informações foram repassadas nas redes sociais oficiais da companhia.

Já em Marituba, o desabastecimento será no centro do município. A Cosanpa disponibilizará caminhões-pipas para diminuir os impactos no bairro.

