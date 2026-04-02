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Agências da Equatorial Pará fecham no feriado de Sexta-feira Santa; canais digitais seguem 24 horas

Serviços presenciais e postos do E+ Reciclagem só retornam na segunda-feira (6)

O Liberal
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O atendimento presencial nas agências da Equatorial será retomado na segunda-feira (6) (Foto: Divulgação)

No feriado de Sexta-feira Santa (dia 3), as agências de atendimento da Equatorial Pará e os postos do programa E+ Reciclagem em todo o estado estarão fechados. O atendimento presencial será retomado na segunda-feira (6). Durante o feriado, os clientes continuarão contando com os canais digitais da distribuidora, que funcionam 24 horas por dia.

A Equatorial informou que também manterá equipes técnicas de plantão para atender, com agilidade, possíveis ocorrências no fornecimento de energia. "Ao longo do feriado, estaremos com equipes de sobreaviso, preparadas para agir com rapidez, caso seja necessário. Os clientes podem ficar tranquilos, pois a Equatorial está pronta para garantir todo o atendimento emergencial”, disse Luciana Carmo, gerente de Relacionamento com o Cliente da Equatorial Pará. Além disso, a empresa disponibiliza canais digitais práticos e acessíveis para que os clientes possam solicitar serviços sem sair de casa.

Central de atendimento

Com ligação gratuita para todo o estado, a central funciona 24 horas por dia. Basta ligar para o número 0800 091 0196. Para agilizar o atendimento em todos os canais, é importante informar o número da conta contrato, CPF ou CNPJ do titular do imóvel cadastrado na Equatorial Pará.

Assistente virtual no WhatsApp - Clara

A assistente virtual Clara realiza diversos serviços pelo WhatsApp, a qualquer dia e horário. Para acessar, basta salvar o número (91) 3217-8200 e enviar uma mensagem.

Serviços disponíveis:

· Informar falta de energia

· Solicitar religação

· Consultar débitos

· Emitir 2ª via da conta (para o titular)

· Obter código de barras para pagamento

Aplicativo para smartphones

O aplicativo Equatorial Energia está disponível gratuitamente para Android (Google Play) e iOS (App Store).

Serviços disponíveis:

· Informar falta de energia

· Consultar débitos

· Emitir 2ª via da conta (para o titular)

· Gerar código de barras para pagamento (inclusive para não titulares)

Agência virtual (site)

O site da Equatorial Pará funciona como uma agência de atendimento online, reunindo mais de 20 serviços, como:

· Solicitação de ligação nova

· Troca de titularidade

· Mudança da data de vencimento

· Solicitação de fatura por e-mail

· Endereço: www.equatorialenergia.com.br

 

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atendimento da equatorial no feriado de sexta-feira santa
Pará
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