Adolescente que sobreviveu a acidente aéreo morre em Conceição do Araguaia (PA)

O adolescente Rômulo Gabriel Vieira Dionísio, de 15 anos de idade, morreu por volta das 5h30 de sábado (25), após sobreviver a um acidente aéreo na sexta-feira (24), no município de Conceição do Araguaia, no Sul do Pará, na divisa entre o estado e o Tocatins. A informação foi confirmada pelo prefeito de Conceição do Araguaia, Jair Martins, neste domingo (26). O avião chocou-se em posição vertical contra o solo.

As causas do acidente estão sendo investigadas pela Polícia Civil e pelo Primeiro Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa).

Rômulo sofria de um problema nos pulmões e, na sexta-feira, seguiria viagem em um avião Sêneca para a Cidade de Araguaína (TO), para tratamento de saúde. Contudo, no momento da decolagem, o motor esquerdo da aeronave perdeu potência, e, então, o piloto conseguiu fazer um pouso forçado em uma área de mata.

Acidente

A aeronave havia decolado e, logo depois, caiu perto do Aeroporto de Conceição do Araguaia. Na queda, em uma área com muita vegetação, várias árvores foram derrubadas e o avião se quebrou no meio e espalhou destroços. Foi a partir da movimentação de moradores perto do local do acidente, que se assustaram com o barulho da queda da aeronave, é que foi acionado o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192), para o resgate dos passageiros e tripulação.

A bordo, encontravam-se cinco pessoas: o piloto, o adolescente, um médico, um técnico de Enfermagem e uma enfermeira. Todos conseguiram sobreviver à queda do avião, sofrendo apenas ferimentos leves.

No entanto, como relatou o prefeito Jair Martins, Rômulo chegou a ser levado para atendimento hospitalar em Conceição do Araguaia, foi internado, mas seu estado se agravou e ele faleceu por volta das 5h30 de sábado.

A Prefeitura de Conceição do Araguaia divulgou Nota Oficial sobre a ocorrência. "A Prefeitura Municipal de Conceição do Araguaia (PA) manifesta profundo pesar pelo falecimento de Rômulo Gabriel Vieira Dionísio, ocorrido hoje, dia 25 de março de 2023, por complicações pulmonares. Diante desta perda irreparável, nos solidarizamos com toda famíila e amigos, rogando a Deus conforto para todos".