Acusado de provocar a morte do enteado de 1 ano e 5 meses é absolvido em Santarém

O Tribunal do Júri Popular realizado nesta terça-feira (7) na Comarca do Fórum de Santarém absolveu o réu José Francinei Lima Silva, acusado de provocar a morte do enteado de 1 ano e 5 meses no ano de 2005.

O réu foi absolvido por não haver provas suficientes para determinar que ele seria o responsável pela morte da criança.

O julgamento foi presidido pelo juiz titular da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, Gabriel Veloso.

Sobre o caso

No ano de 2005, Maria Paula das Neves, mãe da criança, encontrou o filho já desfalecido nos braços do padrasto.

Na época, ela relatou que tinha um relacionamento conturbado com o homem e que na ocasião do ocorrido, José teria pedido para ela ir buscar uma encomenda e teria ficado sozinho em casa com a criança. Ao voltar para a residência, ela relata que encontrou o filho praticamente morto.

Ainda de acordo com o relato da mãe, o padrasto alegou que a criança tinha subido em uma escada e caído.

Na época ele chegou a ser preso, mas foi liberado e aguardou o julgamento em liberdade. “Ele foi denunciado pelo crime de homicídio qualificado com uma causa de aumento devido à idade da vítima”, destacou o juiz Gabriel Veloso.