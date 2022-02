Acará recebe ações da policlínica itinerante nesta sexta-feira e no sábado

Com o intuito de frear a pandemia do coronavírus em todo o estado, as ações do Governo do Pará continuam levando a testagem para o covid-19 e a assistência médica à população paraense. Com a retomada no dia 19 de janeiro, a Policlínica Itinerante, este ano, chega ao décimo município. Nesta sexta-feira (04), a população de Acará, localizada a 116 quilômetros de Belém, recebe a ação, coordenada pela Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa). O serviço será ofertado na cidade até sábado (05),

O serviço no município vai funcionar de 8 às 16h, na Escola Estadual Felipe Patroni, localizada na travessa São José, n° 129, próxima à praça matriz, no centro da cidade. A população vai ser atendida por médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem com o apoio da equipe administrativa. Na ação, além das orientações médicas, serão feitos testes de covid-19, e assim, coibir a disseminação do vírus.

Para o secretário estadual de Saúde Pública do Pará, Romulo Rodovalho, a retomada dos serviços da ação já aponta números expressivos. "Através do projeto, este ano, somando com o Acará, estamos alcançando com a Poli Itinerante 10 municípios do nordeste paraense. No ano passado, o Governo do Pará também reagiu de forma rápida e intensa para combater a covid-19, e apenas a Poli Itinerante percorreu mais de 20 cidades. Esse projeto é de total relevância para prestar um atendimento célere, de qualidade e descentralizado da capital", pontuou o titular da pasta.

Para receber a assistência, é preciso levar apenas um documento de identificação oficial com foto e o comprovante de residência para fazer o cadastro. Ainda esta semana, a ação vai percorrer o município de Acará, nesta sexta-feira (4). Os sintomas mais severos da doença, como falta de ar, dor no peito, febre alta e arritmias, a recomendação é que o usuário procure imediatamente atendimento nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e prontos socorros municipais.

Para a diretora da Poli Metropolitana, que também coordena a ação, a estratégia vem como forma de auxiliar a rede pública de saúde, a garantir que os usuários tenham um serviço de qualidade. "Contamos com uma equipe de profissionais com expertise nos atendimentos. No local, além da testagem, o paciente sai orientado a como seguir com o tratamento domiciliar, caso seja diagnosticado positivo ao coronavírus. Ressaltamos, que a pandemia continua, e é preciso que a população mantenha os cuidados necessários e, sobretudo, a vacinação completa", destacou a gestora.

Serviço:

A ação prosseguirá nesta sexta (04) e sábado (05) em Acará, de 8h às 16h. O serviço será ofertado na Escola Estadual Felipe Patroni, localizada na travessa São José, n° 129, próxima à praça matriz, no centro da cidade