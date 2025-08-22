Ação para Meninas e Mulheres no Marajó começa neste sábado (23) com participação de Ministro Barroso

O município de Salvaterra, na Ilha do Marajó, recebe neste sábado (23) a abertura da 5ª etapa da itinerância da iniciativa “Ação para Meninas e Mulheres do Marajó”. Coordenado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), em parceria com o Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA) e instituições locais, o evento terá a participação do ministro Luís Roberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) e do CNJ.

Na abertura da Ação, às 9h, o ministro realizará uma palestra aos estudantes da Universidade do Estado do Pará (Uepa), Campus de Salvaterra, lideranças comunitárias, instituições e entidades populares que integram as redes de proteção. Em seguida, ocorrerá um encontro com magistrados e representantes da rede de proteção.

Criada para promover proteção social, cidadania e a defesa dos direitos de mulheres e meninas em situação de vulnerabilidade no arquipélago do Marajó, a ação, em sua quinta edição, tem como tema "O papel do Judiciário na proteção integral de meninas e mulheres vítimas de violência", e terá continuidade nos municípios de Cachoeira do Arari e Santa Cruz do Arari, onde estarão presentes autoridades do Judiciário em momentos de diálogos, no cumprimento das outras etapas da programação

O evento ganha ainda mais relevância neste Agosto Lilás, mês dedicado à conscientização e ao combate à violência contra a mulher, que reforça a importância da articulação entre políticas públicas, diálogo institucional e engajamento da academia na defesa dos direitos das mulheres, sobretudo em contextos de alta vulnerabilidade, como na Ilha do Marajó.