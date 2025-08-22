Ação para Meninas e Mulheres no Marajó começa neste sábado (23) com participação de Ministro Barroso
Ministro Luís Roberto Barroso deve ministrar uma palestra na abertura oficial da ação, no município de Salvaterra, na Ilha do Marajó
O município de Salvaterra, na Ilha do Marajó, recebe neste sábado (23) a abertura da 5ª etapa da itinerância da iniciativa “Ação para Meninas e Mulheres do Marajó”. Coordenado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), em parceria com o Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA) e instituições locais, o evento terá a participação do ministro Luís Roberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) e do CNJ.
Na abertura da Ação, às 9h, o ministro realizará uma palestra aos estudantes da Universidade do Estado do Pará (Uepa), Campus de Salvaterra, lideranças comunitárias, instituições e entidades populares que integram as redes de proteção. Em seguida, ocorrerá um encontro com magistrados e representantes da rede de proteção.
Criada para promover proteção social, cidadania e a defesa dos direitos de mulheres e meninas em situação de vulnerabilidade no arquipélago do Marajó, a ação, em sua quinta edição, tem como tema "O papel do Judiciário na proteção integral de meninas e mulheres vítimas de violência", e terá continuidade nos municípios de Cachoeira do Arari e Santa Cruz do Arari, onde estarão presentes autoridades do Judiciário em momentos de diálogos, no cumprimento das outras etapas da programação
O evento ganha ainda mais relevância neste Agosto Lilás, mês dedicado à conscientização e ao combate à violência contra a mulher, que reforça a importância da articulação entre políticas públicas, diálogo institucional e engajamento da academia na defesa dos direitos das mulheres, sobretudo em contextos de alta vulnerabilidade, como na Ilha do Marajó.
