Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Pará chevron right

Ação para Meninas e Mulheres no Marajó começa neste sábado (23) com participação de Ministro Barroso

Ministro Luís Roberto Barroso deve ministrar uma palestra na abertura oficial da ação, no município de Salvaterra, na Ilha do Marajó

O Liberal
fonte

Ação inicia neste sábado (23) (Jônathas Seixas/ Ag. CNJ)

O município de Salvaterra, na Ilha do Marajó, recebe neste sábado (23) a abertura da 5ª etapa da itinerância da iniciativa “Ação para Meninas e Mulheres do Marajó”. Coordenado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), em parceria com o Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA) e instituições locais, o evento terá a participação do ministro Luís Roberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) e do CNJ.

Na abertura da Ação, às 9h, o ministro realizará uma palestra aos estudantes da Universidade do Estado do Pará (Uepa), Campus de Salvaterra, lideranças comunitárias, instituições e entidades populares que integram as redes de proteção. Em seguida, ocorrerá um encontro com magistrados e representantes da rede de proteção.

VEJA MAIS

image Defesa de Bolsonaro tem prazo até hoje (22/08) para explicar plano de asilo na Argentina
Advogados precisam esclarecer a Moraes documento encontrado pela PF que sugere tentativa de fuga do ex-presidente para país vizinho


image STF vai oferecer segurança vitalícia aos ministros
Foi o ministro Luís Roberto Barroso, presidente do STF, quem levou a proposta aos colegas. Ele justificou que os membros do tribunal vêm recebendo "reiteradas ameaças graves"

Criada para promover proteção social, cidadania e a defesa dos direitos de mulheres e meninas em situação de vulnerabilidade no arquipélago do Marajó, a ação, em sua quinta edição, tem como tema "O papel do Judiciário na proteção integral de meninas e mulheres vítimas de violência", e terá continuidade nos municípios de Cachoeira do Arari e Santa Cruz do Arari, onde estarão presentes autoridades do Judiciário em momentos de diálogos, no cumprimento das outras etapas da programação

O evento ganha ainda mais relevância neste Agosto Lilás, mês dedicado à conscientização e ao combate à violência contra a mulher, que reforça a importância da articulação entre políticas públicas, diálogo institucional e engajamento da academia na defesa dos direitos das mulheres, sobretudo em contextos de alta vulnerabilidade, como na Ilha do Marajó. 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

ação para meninas e mulheres no marajó

Marajó

luis roberto barroso

ministro stf

stf
Pará
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM PARÁ

POLÍCIA

PF investiga desvio de recursos em obras de saneamento no município de Soure, na Ilha do Marajó

Por determinação judicial, foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão nos municípios de Belém e Ananindeua

22.08.25 11h26

MEIO AMBIENTE

Governo do Pará decreta emergência ambiental e climática no estado por 180 dias

O objetivo é ampliar a capacidade de resposta diante do avanço do desmatamento, das queimadas e de eventos climáticos extremos

22.08.25 10h56

ALERTA

Mais de 5 mil CNHs de condutores da Grande Belém aguardam retirada no Detran; saiba como retirar

De acordo com o Detran, o principal motivo para o abandono das CNHs físicas é a popularização da CNH Digital.

21.08.25 11h38

POSSÍVEL FRAUDE

Pará e Maranhão têm seguro-defeso com 49 mil pescadores em cidades sem produção de peixe, aponta TCU

Auditoria do TCU revela que municípios do Pará têm números altos de pescadores registrados, enquanto a produção de peixe é mínima.

21.08.25 8h00

MAIS LIDAS EM PARÁ

BELEZA PARAENSE

Paraense de três anos se destaca por beleza e é contratada para estrelar campanha nacional

Ágatha Vitória ganhou destaque nas redes sociais pela beleza e o carisma, chamando atenção da Johnson; no início do mês, outro bebê paraense venceu um concurso nacional da marca

18.08.25 16h51

OPORTUNIDADE

Inscrições para processo seletivo da Sespa terminam nesta terça-feira (19); veja como participar

O 42º PSS da Secretaria de Estado de Saúde Pública tem 75 vagas para cargos de níveis técnico e superior em Belém e Região Metropolitana

18.08.25 21h34

DIETA DO AÇAÍ

Toma açaí todo dia? Veja o que acontece com o corpo depois de 30 dias, segundo nutricionista

Alimento típico do Pará, o açaí pode trazer benefícios à pele, ao intestino, ao coração e à imunidade, de acordo com o especialista Vinicius Vasconcelos; veja o vídeo

21.08.25 19h32

SOCIAL

No Pará, número de beneficiários do Bolsa Família supera trabalhadores formais em quase 300 mil

Outros 9 estados também têm mais famílias no Bolsa Família do que empregos formais

18.08.25 6h30

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda