Ação integrada retira 11 carros e uma moto que invadiram área de proteção ambiental em Salinópolis

Uma ação integrada do Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade (Ideflor-Bio) e do Departamento de Trânsito do Pará (Detran), realizada na quinta-feira (11/7), resultou na autuação de veículos que furaram o bloqueio na Praia do Atalaia, em Salinópolis, região nordeste paraense. A iniciativa retirou 11 carros e uma moto da área de proteção ambiental, que compreende 3 km da faixa de areia do balneário, onde ocorre a maior incidência de desova de tartarugas marinhas.

VEJA MAIS

O objetivo principal da operação é garantir a preservação das tartarugas marinhas, cuja desova é fundamental para a manutenção das espécies na região. Os veículos que invadem essa área comprometem o ambiente, colocando em risco tanto os ninhos, quanto as tartarugas adultas que frequentam a praia para desovar.

Antes da aplicação das multas, os agentes do Ideflor-Bio orientaram os motoristas a se retirarem da área protegida. No entanto, dois dos veículos reincidiram na invasão, levando os agentes a acionarem o Detran para a remoção e autuação dos infratores conforme a legislação vigente.

Presença

O diretor de Gestão e Monitoramento de Unidades de Conservação, Ellivelton Carvalho, destacou a importância da ação. “A proteção das tartarugas marinhas é uma prioridade para o Ideflor-Bio, e a colaboração com o Detran tem sido fundamental para assegurar que as normas de proteção ambiental sejam respeitadas. Continuaremos monitorando a área e aplicando as medidas necessárias para garantir a segurança desse ecossistema tão sensível”, frisou.

A autuação dos veículos foi baseada no crime de desobediência, previsto na legislação de trânsito e ambiental. Além das multas, os motoristas flagrados em reincidência poderão responder judicialmente pelo descumprimento das normas, o que reforça a seriedade da medida.

Cuidado

O presidente do Ideflor-Bio, Nilson Pinto, reforçou o compromisso da instituição com a preservação da fauna. “Estamos empenhados em proteger a biodiversidade do nosso estado. A ação conjunta com o Detran é uma demonstração clara de que não toleraremos infrações que coloquem em risco nossos recursos naturais”, enfatizou.

Segundo o coordenador de Fiscalização do Detran, Ivan Feitosa, o trabalho em parceria com o Instituto começou no ano passado e vai continuar por muito tempo. “Há um espaço isolado, esse isolamento está demarcado com cerca e nenhum veículo pode passar esse bloqueio montado ali na faixa de areia da Praia do Atalaia. A partir do momento que o veículo adentra essa área de preservação, cabe autuação e posterior notificação para fins de obediência da legislação de trânsito e ambiental”, detalhou.

Durante todo o mês de julho, o monitoramento dos 3 km da faixa de areia da Praia do Atalaia será contínuo. Essa ação visa inibir a circulação de veículos na faixa de areia, especialmente em um período crítico para a desova das tartarugas, que ocorre anualmente nesta época. A população e os turistas estão sendo alertados sobre as restrições e a importância de respeitar a área de proteção ambiental.