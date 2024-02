Ação entre amigas distribui 70 mochilas e lancheiras para crianças carentes em Castanhal

Foram 70 kits de mochilas, lancheiras, cadernos e canetas entregues a crianças carentes do bairro do Jaderlândia, em Castanhal, região nordeste paraense. A alegria dos pequenos em poder começar o ano letivo com o material novinho foi proporcionada pela iniciativa de três amigas que mobilizaram outros amigos para a doação.

Thais Porpino, é cantora, Yasmim Santos e Mhelryanny Galvão começaram o projeto “Doação e afeto” no ano passado.

“Foi uma entrega linda e muito emocionante. Podemos perceber que realmente aquilo era um projeto estava nascendo e que precisaríamos de muita força e apoio. Começamos com uma criança, porém aumentou para dez e no final 54 estudantes foram beneficiados no ano de 2023”, disse Thais Porpino.

A primeira a doar foi a Yasmim Santos. “Tudo começou quando a Yasmin foi comprar material dos filhos no ano passado e comprou alguns materiais de um personagem animado e o filho não gostou e pediu muito que a mãe trocasse. Ela relutou muito, até que teve a ideia de fazer a doação do material escolar inteiro do seu filho para uma outra criança que naquele momento estivesse precisando”, contou Thais Porpino.

Yasmim comentou a ideia com a amiga Mhell que lembrou de algumas crianças que precisavam de mochilas novas para irem a escola. E chamaram a Thais. “A Mhell disse que ajudaria a arrecadar estes materiais para juntar até então com o que já tinha, mas as coisas passaram longe do combinado e a lista cada dia acrescentava um novo nome de uma criança”, relembrou.

Foi então que as amigas mobilizaram suas famílias inteira e pediram ajuda nas redes sociais. “Foi então que eu engajei nas redes sociais e os amigos foram chegando e as próprias crianças que iam recebendo também faziam seus vídeos e postavam incentivando a doação de materiais escolares usados”, contou a cantora.

“Nossa meta é ensinar as crianças e aos pais a importância da doação ao próximo e a cuidar do material escolar para que ele sirva a outra criança no próximo ano, ou até mesmo dividir o que já tem, afinal doação de afeto é um ato de amor ao próximo”, disse Porpino.

Marcos Vinícius Alves recebeu o kit escolar (Divulgação)

Depoimento

A dona de casa, Raquel Ferreira é mãe das meninas Raylane, de seis anos, Raylana, três anos e Rayla Ferreira, sete anos. Ela contou que não tinha condições que comprar as mochilas. “Eu estou muito feliz porque esse projeto fez a alegria das minhas filhas. Elas estão muito contentes mesmo com esse presente que não tinha condições de dar a elas”, disse emocionada.