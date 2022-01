No Pará, 4,6 mil crianças tomaram vacinas contra covid-19 para adultos

Relatório da Advocacia Geral da União (AGU) aponta que, no Pará, 4,6 mil crianças com menos de 11 anos de idade tomaram vacinas contra covid-19 que seriam destinadas a adultos. A maioria dos imunizantes aplicados de forma errada foi da Pfizer, com 4.513 doses. Em todo o Brasil, foram mais de 57 mil crianças vacinadas de forma incorreta.

Atualmente, apenas a Pfizer tem imunizantes autorizados para vacinação de crianças de 5 a 11 anos, com doses pediátricas que são específicas para essa faixa etária. No entanto, foram aplicadas doses da Astrazeneca para 74 crianças; da Coronavac para 41; e outras cinco crianças receberam doses da Janssen.

Dados de todo o país foram divulgados pela AGU. STF deu 48 horas para estados explicarem. (AGU / Divulgação)

A Redação Integrada de O Liberal acionou a Secretaria de Estado de Saúde do Pará (Sespa) para comentar o caso.