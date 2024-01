24 radares são instalados para redução de acidentes em rodovias do Pará

Estão em funcionamento, desde a última segunda-feira (29), os 24 novos equipamentos de controle de velocidade instalados pelo Departamento de Trânsito do Estado (Detran), com o objetivo de fiscalizar e reduzir os índices de acidentes nas rodovias paraenses. Todos os radares vão funcionar em tempo integral.

Confira as rodovias onde os radares foram instalados:

PA-150, no município de Ipixuna do Pará; Rodovia BR-222 e PA-150, em Marabá; PA-242 e 127, em Igarapé-Açu; PA-151, no município de Igarapé-Miri; PA-252 e 409, em Abaetetuba; PA-151, em Barcarena, PA-252 e 140, em Concórdia do Pará; PA-252, em Moju; Rodovia PA-322 e 251, em São Miguel do Guamá; PA-451, em Tomé-Açu; PA-159, Breves; PA-127, em Maracanã; PA-124, em Salinópolis e PA-140, na cidade de Santa Izabel.

Funcionamento

Os equipamentos são do tipo fixo, controladores e redutores de velocidade, instalados com a finalidade de fiscalizar o limite máximo de velocidade da via ou de um ponto específico e sinalizado por meio de placa R-19. A velocidade permitida pode variar entre 40 e 60 quilômetros por hora, de acordo com o trecho em que os radares estiverem instalados.

O radar tem a função de garantir a segurança no trânsito, evitando o excesso de velocidade e, consequentemente, o aumento de acidentes com lesões graves e mortes. Conforme o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), transitar acima da velocidade configura infração de média à gravíssima, com multa e até suspensão do direito de dirigir.

A implantação dos radares leva em consideração os estudos técnicos que mostram trechos e rodovias com maior índice de acidentes ou que costumam registrar excesso de velocidade e ultrapassagens perigosas que podem colocar a vida de condutores e passageiros em risco.