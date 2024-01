Torcedores de hóquei quebram recorde e jogam 74 mil ursinhos de pelúcia para caridade; vídeo

Torcedores do time de hóquei no gelo Hershey Bears, dos Estados Unidos, quebraram o recorde mundial de ursinhos jogados na quadra durante uma partida do esporte. Foram mais de 74 mil pelúcias arremessadas pela plateia, que foram doadas para instituições de caridade.

VEJA MAIS

O evento, chamado de GIANT Teddy Bear Toss, já é uma tradição que acontece todo ano no Hersheypark Arena, casa do Hershey Bears. Os torcedores arremessam ursinhos na quadra sempre que o time marcar um gol em uma partida definida.

Esse ano a expectativa era grande, já que, no ano passado, o time da casa não havia marcado nenhum gol e foi eliminado pela equipe adversária. Embora os fãs tivessem arremessado os ursinhos, o clima já não era tão festivo.

Dessa vez, eles conseguiram superar o recorde anterior, que era de 67.309 coletados em 2023. Quando o time fez seu primeiro gol, a torcida foi ao delírio e, ao todo, foram arremessados 74.599 ursinhos na quadra.

Os ursinhos coletados foram doados para mais de 35 organizações locais. As escolas Catherine Hershey, Milton Hershey School e a Vista Autism Services, nos EUA, também receberam a visita dos jogadores e, além da pelúcia, as crianças puderam fazer perguntas e ouvir histórias do time.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de Oliberal.com)