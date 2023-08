Menino chama cachorro para orar por pessoas com câncer e viraliza na web; vídeo

Em um gesto tocante de empatia, um garotinho e seu fiel companheiro de quatro patas, chamado "Azul", da raça boiadeiro-australiano, protagonizaram uma linda oração. O pedido especial foi em prol de todas as pessoas que enfrentaram a batalha contra o câncer ao redor do mundo. O registro comovente já conquistou a marca de mais de 3 milhões de visualizações.

Moradores dos Estados Unidos, o garoto e cãozinho tornaram-se conhecidos nas redes sociais por compartilharem vídeos inspiradores com preces em conjunto. O pequeno Blue, notoriamente bem treinado, responde aos comandos do menino, que, antes de iniciar a oração, informa seus seguidores que é hora de se unirem em pensamento positivo, pela cura dos enfermos.

No vídeo, o garoto diz: "Vamos rezar!". E ao ouvir seu nome sendo convocado, Blue desce do escorregador e assume uma postura de oração, demonstrando uma conexão impressionante com seu amigo humano. “Deus, hoje rezo por todos que estão enfrentando o câncer. Conceda-lhes esperança e por favor, abençoe-os com o milagre da cura. Amém”. Veja!