Homem encontra anel de casamento perdido na praia e dono viaja 1.600km para recuperar objeto; vídeo

O detectorista de metais Joseph Cook animou a vida do casal Stephane Seguin e Marie-Eve após achar o anel de casamento perdido, avaliado em quase R$ 6 mil, e devolver aos donos. O objeto estava na praia de St. Augustine, Flórida (EUA), onde os canadenses passavam as férias.

O casal chegou a procurar o objeto e desistiu. O homem perdeu o objeto, enquanto nadava. “Quando perdi o anel na praia, foi como se eu estivesse num pesadelo, não queria acreditar”, disse o homem.

Uma semana depois, o acessório - que é símbolo de união - foi reencontrado. O par de alianças esteve na família desde 2011. Na época, os dois tinham planos de se casar, mas por gastos com os filhos tiveram que adiar a cerimônia.

Reencontro

Foi numa dessas viagens que Stephane e Marie-Eve viram Joseph Cook em mais um dia de trabalho, procurando itens perdidos.

“Passávamos todos os dias procurando e finalmente vimos José na praia. Eu disse a Marie-Eve: ‘Não vou contar a ele onde perdi, porque ele pode achar e depois guardar”, confessou Stephane.

Mas o que eles não sabiam é que Joseph sempre devolve os itens valiosos que acha. No ano passado, o homem achou um anel de diamante no valor de US$ 40 mil e conseguiu encontrar o dono.

Foi então que o casal ficou ligado nas redes sociais e Joseph, o detectorista, postou o achado. Ele continuou procurando por vários dias até que: "bip ́, bip, bip!" O detector apitou forte e Joseph sabia que tinha encontrado o anel de ouro de Stephane e Marie.

“Eu achei seu anel, eu achei seu anel. Você vai tê-lo de volta cara! Eu vou te entregar!”, comemorou Joseph.