Bebê chimpanzé é devolvido para a mãe e reencontro é emocionante; vídeo

O reencontro emocionante entre o jovem chimpanzé chamado Gandali, com apenas três anos de idade, e a mãe adotiva, Samantha, viralizou nas redes sociais. No vídeo é possível ver o momento que o primata se lança nos braços da mãe. As imagens foram compartilhadas desde na quarta-feira (6).

A família precisou ser separada momentaneamente para tratamento de Gandali. O macaco foi picado por uma cobra. O incidente ocorreu dentro do próprio recinto no Zoológico de Rockhampton, na Austrália. O zoológico prontamente prestou cuidados veterinários ao jovem chimpanzé, que necessitou de observação durante a noite.

Apesar do curto período de separação, quando Gandali finalmente reencontrou sua mãe adotiva, ele correu na direção dela e pulou para seus braços, demonstrando um afeto comovente. Assista!