Tarzan brasileiro: jovem viraliza com foto embalado por chimpanzé

Um jovem de 25 anos 'quebrou a internet' após publicar uma foto de infância bem curiosa: com apenas seis meses de vida, Rick Duarte aparece embalado por um chimpanzé.

"A mãe de vocês era sem noção? A minha deixou um chimpanzé me segurar. Meu pai quis matar ela quando viu a foto. #ChimpanzeTour. Eu fui. Eu tava", escreveu ele em uma publicação no extinto grupo do Facebook LDRV. Esta semana, no instagram, o perfil do grupo resgatou a chamada 'tour' e o post alcançou mais de 45 mil curtidas em um dia. Segundo Rick, o chimpanzé se chamava Jango e teria conquistado a amizade de sua mãe, a camareira Valéria Duarte, durante um circo em Araraquara.

"Ela foi nesse circo e no final do espetáculo deixavam algumas pessoas tirar foto com o Jango. Nisso, minha mãe se apaixonou pelo chimpanzé por ele ser mto fofo e dócil e na semana seguinte voltou lá pra ver ele de novo", contou Rick, que foi embalado por Jango não só uma, mas duas vezes.

"Ela levou a camiseta do meu pai que é palmeirense fanático e tirou mais uma foto. Detalhe que ele ta segurando minha chupeta pra não encostar no pelo dele".

De acordo com a mãe do jovem, em nenhum momento Rick teve medo do chimpanzé Jango. "Ela disse que eu estava adorando".